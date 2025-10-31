Apasionante jornada en Primera FFCV con duelos decisivos

J. Zamora Dénia Viernes, 31 de octubre 2025, 22:13 Comenta Compartir

La séptima jornada de la Primera FFCV deparará este fin de semana duelos decisivos para los equipos de la Marina Alta. Los tres equipos de la comarca que militan en esta categoría buscarán seguir sumando puntos importantes en la liga.

El CD Dénia será el primero en entrar en acción este sábado, a las 17.15 horas, cuando visite el campo del Algemesí. El partido lo arbitrará Valdivia Catena. Los groguets llegan a este encuentro con bajas importantes, como las de Gregorio, sancionado, y Zazo y Pau, quienes aún se recuperan de sus lesiones.

A pesar de las ausencias, el equipo de José Cabe se presenta con una gran actitud y la intención de conseguir los tres puntos en este complicado desplazamiento. La clave será mantener la concentración defensiva y aprovechar las oportunidades ofensivas para seguir sumando en la clasificación.

Por su parte, el Pego CF jugará el domingo, a las 17.30 horas, en el campo Els Arcs frente a L'Alcúdia, bajo la dirección del árbitro Lambiez Soler. El equipo de Javi Signes, que se encuentra en la zona alta de la clasificación, llega a este partido con confianza alta.

El buen momento de forma de los rojillos les permite afrontar el encuentro con humildad y cautela, conscientes de que su contrincante es un rival que tratará de agradar a su afición y luchar por la victoria. El Pego tiene claro que la solidez defensiva será clave para no encajar goles y conseguir volver a casa con puntos en el casillero.

Finalmente, el Teulada-Moraira recibe el domingo, a las 16.30 horas, al Algorfa en el campo Bernardo Font, en un partido que dirigirá Fabregat Calixto. El equipo de Juan Ribes 'Coca' afronta este encuentro con gran moral, tras haber vuelto a la senda de la victoria la pasada semana en Almoradí.

El Teulada ha recuperado su buena imagen y, con una ligera continuidad en su alineación, buscará sumar tres puntos más en casa. El apoyo de la afición será crucial, por lo que se espera que el campo registre un ambiente animado para impulsar al equipo hacia el triunfo.