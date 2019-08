Vukcevic reluce un año después El montenegrino convence a Paco López y entra en sus planes tras una mala temporada | El Levante sigue buscando otro pivote defensivo que compita con el balcánico y el nombre de Radoja sigue encima de la mesa JAVIER GASCÓ Jueves, 8 agosto 2019, 23:49

Un año ha pasado desde que el Levante hizo oficial el fichaje de Nikola Vukcevic. Los cerca de nueve millones que se pagaron por el montenegrino despertaron una expectación que puso sobre el centrocampista una presión de la que no consiguió zafarse a lo largo de toda la temporada. Su mejorable forma física y las continuas lesiones provocaron que el pivote procedente del Braga únicamente encontrara su hueco en el once de Paco López en la recta final de la campaña. Con la temporada en el alambre, el técnico de Silla descubrió en Vukcevic un centrocampista destructor que podía ofrecer contundencia en la medular granota y a su vez ayudar a reducir la sangría de goles recibidos que atormentó al cuadro levantinista desde la primera hasta la última jornada de Liga.

Sin embargo, el hallazgo no convenció del todo a un Paco López que desde comienzo de pretemporada ha experimentado en esa posición con otros jugadores. El futuro de Vukcevic era incierto, ya que el míster no acababa de ver en él a la figura que buscaba. A pesar de ello, el montenegrino aprovechó los minutos para demostrar su valía y convencer al entrenador.

El jugador, que ya encadena varias actuaciones destacables durante la pretemporada, se mostró cómodo jugando con el 4-4-2 que el técnico de Silla dibujó en el último encuentro frente al Elche. La compañía de Campaña liberó a Vukcevic de las tareas ofensivas y le permitió centrarse en cortar balones y crear juego desde atrás. Además el apoyo de Rochina y Bardhi, más abiertos en las bandas, permitieron al montenegrino situarse en una demarcación más parecida a la que ocupaba en su anterior equipo.

Aunque la secretaría técnica del Levante sigue rastreando el mercado para cerrar la incorporación de un mediocentro defensivo de garantías que recoja el relevo de Lerma y pueda ser titular, Vukcevic ha ido de menos a más en una pretemporada que podría llevarle a partir de inicio en el debut liguero del conjunto granota en Mendizorroza.

A nueve días de la fecha señalada, Manolo Salvador continúa en negociaciones con Nemanja Radoja, objetivo principal para complementar el centro del campo. A pesar de que la opción preferencial del serbio es jugar en el Levante el próximo curso, como ya adelantó LAS PROVINCIAS, sus pretensiones económicas dificultan la operación.

La entidad no debería pagar ninguna cantidad para el traspaso del exjugador del Celta debido a que llegaría libre. No obstante, el salario de Radoja supondría un importante escollo para cuadrar el fair play financiero, por lo que la llegada del pivote queda condicionada a que se lleven a cabo las salidas de algunos compañeros que podrían liberar espacio en el aspecto económico y que facilitarían la llegada del contrincante de Vukcevic para una posición en la que el Levante todavía no ha encontrado recambio a Lerma.