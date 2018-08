Fútbol | Levante UD Vukcevic no tiene miedo a la presión Nikola Vukcevic durante su presentación como nuevo jugador granota. / adolfo benetó/levante ud «Entiendo que haya sido el fichaje más caro, pero eso también me da más ganas», señaló el jugador | El extremo Moses Simon, procedente del KAA Gent, aterriza «muy feliz» en Orriols y sin temor al resto de equipos de la competición española ÓSCAR CLAVER VALENCIA. Miércoles, 15 agosto 2018, 01:33

El Levante de Paco López ha apostado fuerte en este mercado de verano. Con el dinero recaudado por Jefferson Lerma en su salida al Bournemouth, en el club no han tenido reparos a la hora de buscarle un sustituto al colombiano y aprovechar también para reforzar otras posiciones. Si primero llegaba Dwamena para la línea de ataque, poco tiempo después lo hacían Moses Simon -también para la delantera- y Nikola Vukcevic para el centro del campo. Precisamente estos dos jugadores fueron presentados ayer martes en el que será su nuevo estadio, el Ciutat de València.

Tanto el extremo nigeriano, que no pudo estar en el Mundial de Rusia por una lesión muscular, como el montenegrino han llegado al club granota por todo lo alto. Simon se ha convertido en el tercer fichaje más caro de la entidad de Orriols con cinco millones de coste, mientras que Vukcevic ha aterrizado en el primer puesto con 8,5 millones. «Entiendo que he sido el jugador más caro, pero esto también me da más ganas. Asumo esta responsabilidad. Además, me gusta jugar con presión, la aguanto bien», comentó el centrocampista en su presentación. El montenegrino llega también con la etiqueta de sustituto de Lerma, tarea nada fácil en su primer año en la liga española. No obstante, esta presión añadida no asusta al ex del Sporting de Braga. «Para ser honesto, no conozco al jugador que estaba aquí antes. Sí que conozco mis cualidades, y voy a dar todo por este club», reconoció.

Más allá de asustarle el reto, Vukcevic llega al conjunto azulgrana con grandes aspiraciones. «Las últimas tres temporadas he jugado Europa League y partidos de Champions. He venido aquí porque hay muy buenos jugadores y creo en el proyecto. Ahora mi objetivo es jugar la Europa League con el Levante». Para ello, el montenegrino de 26 años confía en aportar su experiencia a su nuevo equipo. «No soy un jugador rápido, pero soy agresivo y sobre todo tengo calidad a la hora de dar el pase que cree ocasiones de ataque», detalló respecto a sus cualidades como futbolista.

No obstante, pese al enorme papel que se le atribuye desde su llegada hace escasos días, Vukcevic todavía no ha podido debutar a las órdenes de Paco López. «Físicamente no estoy al cien por cien, pero posiblemente en unas semanas esté a mi mejor nivel», comentó el jugador. El nuevo integrante del centro del campo, además, tiene un aliciente añadido. Su compatriota Pedja Mijatovic también pasó por la disciplina granota. «Es uno de los mejores de Montenegro. Estoy muy orgulloso de poder seguir su trayectoria», reconoció.

Vukcevic y Simon coincidieron a la hora de señalar un objetivo de cara a la presente temporada. Ambos jugadores fijaron la meta en mejorar los resultados cosechados por el equipo de Orriols esta última campaña. El extremo, por su parte, se mostró «muy feliz» de poder empezar su andadura en la competición española en un equipo como el Levante. «Jugar en LaLiga es una de las mejores experiencias de mi vida. Daré todo lo mejor de mí», señaló. Respecto al elevado nivel del torneo, Moses Simon hizo hincapié en que no hay que estar asustados del resto de equipos. «La forma en que juego no me hace tener miedo», apostilló el futbolista.

El nigeriano, que recala en el Levante procedente del KAA Gent belga, destaca especialmente por su velocidad, de la misma forma que Morales, con quien compartirá puesto sobre el terreno de juego. Con sus primeros entrenamientos a las órdenes del técnico de Silla, el extremo todavía no tiene claro precisamente cual de ellos dos es más rápido. «Igual él es más rápido, o igual yo. Pero lo importante es que nuestras cualidades ayuden al equipo», expresó. Al respecto de Paco López, Simon destacó el recibimiento de su nuevo entrenador a su llegada al club. «Me ha transmitido vibraciones muy positivas y me ha dicho que seré feliz aquí en el Levante», concluyó el africano.