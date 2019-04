Vukcevic busca el equilibrio Vukcevic conduce el balón ante la presión de Coutinho durante el partido del pasado sábado en el Camp Nou. / ep El montenegrino, todavía gris, acierta todos sus pases contra el Betis y el Barça | El futbolista del Levante, que encadena por primera vez dos jornadas como titular, ayuda en la contención pero apenas consigue romper líneas ALBERTO MARTÍNEZ VALENCIA. Lunes, 29 abril 2019, 02:59

Paco López necesitaba cortar la sangría. La cantidad de goles encajados seguía creciendo de forma alarmante. Y los últimos movimientos del técnico del Levante están dando sus frutos. La vuelta a la zaga de cuatro hombres y la inclusión de Nikola Vukcevic en el trivote han dotado de un mayor orden defensivo al equipo, que sólo ha encajado un gol en las dos últimas jornadas. Algo que no ocurría desde hacía casi seis meses. En el Camp Nou, Aitor Fernández se erigió en protagonistas merced a sus intervenciones, aunque la retaguardia supo resistir los momentos de mayor asedio. El mediocentro montenegrino ha entrado en el once inicial con la misión de aportar equilibrio y contundencia. Ha dado un paso adelante ayudando de forma sensible en las tareas de contención y mostrándose fiable en los pases, aunque sigue estando muy lejos de las expectativas. Su rendimiento todavía es gris. Debe crecer.

Por primera vez desde que llegó al Levante, Vukcevic ha encadenado dos jornadas de Liga como titular. Ante el Betis, Paco López optó por el 4-3-3 y, sin el sancionado Rochina, el balcánico ejerció como pivote defensivo en la medular. El pasado sábado, en el Camp Nou, el técnico dio continuidad al montenegrino, recuperó al saguntino y dejó en el banquillo a Bardhi. Campaña es la pieza fija. Los granotas blindaron su portería frente al cuadro verdiblanco, mientras que sólo encajaron un gol durante su visita al Barça.

Hay que remontarse a principios de noviembre para encontrar la anterior ocasión en que el Levante recibió menos de dos tantos sumando dos jornadas consecutivas. De ahí que adquieran especial relevancia los números firmados durante la semana pasada. Los de Paco López necesitan recuperar la solidez para amarrar la permanencia.

El conjunto granota se pone a dos puntos del descenso empatado con el Girona y el Celta

Antes de medirse al Betis, el Levante había enlazado cinco partidos de Liga encajando dos o tres goles (Eibar, Athletic, Huesca, Valencia y Espanyol). Insostenible. De cara al crucial choque del sábado contra el Rayo, con tiempo para haber recuperado fuerzas, el de Silla deberá decidir si mantiene a Vukcevic en el once titular o vuelve a decantarse por un trivote exquisito formado por Campaña, Rochina y Bardhi.

Vukcevic, quien sólo acumula 515 minutos y siete titularidades en lo que va de Liga, fue sustituido ante el Betis y el Barcelona faltando menos de media hora para el final. El montenegrino ha aprovechado las dos últimas citas para enseñar algunas de sus virtudes. Se trata de un futbolista expeditivo y que sabe conservar la posición. No da profundidad, aunque en ambos partidos ha alcanzado un acierto del cien por cien en sus pases (16 contra los de Setién y 27 en el Camp Nou).

Vukcevic no corre riesgos con el balón en los pies ni rompe líneas, por lo que suele decantarse por los pases en corto. Con precisión y evitando pérdidas en zonas comprometidas. En cualquier caso, el balcánico, el fichaje más caro de la historia del Levante al costar nueve millones de euros, todavía no ha alcanzado un nivel convincente. Le falta ritmo, velocidad y recorrido.

Tras el triunfo del Girona ante el Sevilla, el Levante acaba la jornada a sólo dos puntos de la zona de descenso. Además, se produce un triple empate entre los granotas, el cuadro catalán y el Celta, ya que los tres suman 37. Los de Paco López visitarán Montilivi la próxima semana.