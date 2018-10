Una vuelta con Paco López Paco López da instruciones a Prcic durante el partido del domingo contra el Alavés. / manuel molines El entrenador, que hará al menos cuatro cambios con respecto al once que la temporada pasada ganó en Getafe, acumula un 55% de victorias El técnico regresa casi siete meses después al estadio donde debutó en Primera M. RODRÍGUEZ VALENCIA. Jueves, 4 octubre 2018, 00:39

El sueño con Paco López cumplirá a mitad de la semana que viene siete meses. Casi una vuelta lleva el entrenador valenciano a los mandos de la nave levantinista, que cogió a la deriva, la condujo a aguas tranquilas y ahora trata de alejarla de la marejada. En ese tiempo, el porcentaje de victorias, al alza en el tramo final de la temporada pasada, ha ido reduciéndose hacia cotas más reconocibles en un equipo que aspira a salvarse. Aún así, el 55% de triunfos en los 18 partidos en los que ha dirigido al primer equipo le convierten en el mejor de la historia granota en esa estadística.

Después de una vuelta menos un partido -la cumplirá después del parón en el Santiago Bernabéu-, los guarismos evidencian que Paco López es un entrenador valiente. Los 30 goles encajados arrojan una media de 1,6 por partido. Ni muy elevada ni de un equipo que se construya desde la defensa.

En cambio, sí que ha marcado 33 partidos, lo que acerca al Levante de Paco López a los dos tantos por jornada: 1,83 de media. El entrenador de Silla ha reiterado que quiere un equipo valiente y que disfrute sobre el terreno de juego. La temporada pasada lo consiguió en la máxima expresión. Tras el gustazo en el campo del Betis y la discreta racha desde entonces, la victoria contra el Alavés debe servir para revitalizar la fe en su discurso.

Ese que en Getafe hace casi una vuelta dio alas al Levante para sufrir durante la primera parte para vencer cuando pasó el chaparrón. Y curiosamente, aquel día tampoco pudo contar con Chema por lesión: si esta vez ya se sabe que será baja, el manchego figuraba en la primera alineación, pero se lastimó en el calentamiento y su lugar lo ocupó Rober Pier. Tampoco podrá echar mano el entrenador de Silla de Coke, el héroe de aquella noche.

Es más, el entrenador no podrá hacer un guiño a su debut y repetir el once. Deberá realizar al menos tres cambios, que previsiblemente serán cuatro como mínimo. De aquella alineación se caen seguro Coke (lesionado), Lerma (traspasado al Bournemouth) e Ivi (cedido en el Valladolid. De los tres cambios, Lukic volvió al Torino.

También es duda Bardhi, aunque el macedonio ya se entrenó ayer con el grupo después de haberse perdido el encuentro del domingo por un proceso febril. Quien no se ejercitó con el resto de sus compañeros fue Luna, que padece una sobrecarga muscular. En todo caso, después de la actuación frente al Alavés todo hace pensar que Toño sea el inquilino de la banda izquierda. Ahí está el cuarto cambio previsible de Paco López con respecto al once con el que debutó en marzo.

Toño vive su mejor momento de la temporada después de haber marcado su primer gol como profesional. «El domingo lo vi por lo menos ocho o diez veces. Me costó dormir», desvela el lateral alicantino en declaraciones publicadas por el club. «Ver la cara de mis padres y mis hermanos al salir del estadio eso sí que te llega un poco más. A ver si cojo ideas y voy haciendo más», bromeó.

Con respecto a los cambios, a Paco López no le tiembla el pulso a la hora de hacerlos. No es de los entrenadores que tengan su once tipo. De hecho, ya ha usado a toda la plantilla excepto dos de los tres porteros (Aitor y Koke) y Samu García, que estuvo en la rampa de salida durante todo el verano. Sólo seis técnicos (los de Atético, Sevilla, Betis, Real Sociedad, Valencia y Rayo) tienen menos futbolistas a sus órdenes sin que hayan debutado en la Liga.