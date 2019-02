Vezo: «Venir al Levante es la mejor decisión que podría haber tomado»

El único fichaje de invierno del Levante, Rubén Vezo, ha vivido hoy su puesta de largo, aunque el pasado sábado ya pudo estrenarse como granota al jugar como titular frente al Getafe. El central portugués, cedido por el Valencia, llega con el objetivo de disfrutar de la continuidad que no ha podido tener en Mestalla.

«No estaba gozando de muchos minutos y le dije al Valencia que quería buscar más minutos y demostrar todo lo que llevo dentro. El Levante me dio la oportunidad de demostrarlo y fue la mejor decisión que podría haber tomado. El Levante es muy bien club», ha explicado Vezo durante su presentación oficial.

El defensa luso debutó el pasado sábado ante el Getafe. No necesitó adaptación. «Hice tres entrenamientos y el cuerpo técnico desde el principio me enseñó vídeos de cómo juega el equipo. Me sentí muy bien y muy a gusto», ha añadido Vezo, encantado con el comportamiento de la grada de Orriols: «A pesar de venir del equipo rival, la afición me ha recibido muy bien y se lo agradezco. Juntos vamos a conseguir el objetivo».