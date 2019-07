Vezo: «En el Valencia no he tenido la oportunidad y el Levante me la ha dado»

Rubén Vezo ha encontrado en Orriols aquello que buscaba. De ahí que su cesión haya desembocado en un traspaso. El Levante ha abonado cinco millones de euros más dos en variables por el central portugués, procedente del Valencia. «Me sentí muy a gusto y me acogieron muy bien. En estos cinco meses fui muy feliz y quería dar continuidad a esa felicidad y al trabajo que estaba haciendo», ha comentado el luso durante su presentación oficial en el Ciutat de València.

Vezo vistió de azulgrana durante la segunda parte de la temporada pasada. Lo hizo en calidad de préstamo. Tardó muy poco en conectar con la grada de Orriols. «Si tienes la confianza del club y la afición te quiere, estás a gusto y feliz. Y eso es lo que una persona busca«, ha añadido Vezo, quien en el Levante ha disfrutado de los minutos que le faltaban en Mestalla.

«Yo sé lo que puedo dar. En el Valencia no he tenido la oportunidad y el Levante me la ha dado», ha destacado el zaguero, quien se muestra ambicioso de cara a la próxima temporada: «El objetivo es conseguir la permanencia y, si luego podemos soñar, no renunciaremos a nada».