A la venta las localidades para el Valencia - Levante Los abonados del Levante podrán adquirir desde mañana a las 12:00 horas las localidades para el derbi

Claudia García Paredes Valencia Lunes, 10 de noviembre 2025, 18:33 Comenta Compartir

Los abonados del Levante UD podrán adquirir desde el martes 11 de noviembre, a las 12:00 horas la preventa de entradas para el encuentro correspondiente a la Jornada 13 de LALIGA EA SPORTS, que el conjunto granota disputará ante el Valencia en el Estadio de Mestalla el viernes 21 de noviembre a las 21 horas.

Las entradas de grada visitante tienen un precio de 30 euros y podrán comprarse desde el martes hasta el viernes día 14, o hasta agotar las localidades disponibles.

Para adquirir las entradas, las personas abonadas deberán acceder al Portal del Abonado con su número de abono y DNI. Allí encontrarán un código personal, que deberán introducir posteriormente en esta página de preventa de localidades.

La venta es exclusiva para abonados. Cada persona abonada podrá adquirir un máximo de dos entradas, siempre que ambas correspondan a abonados. En caso de que una de las personas no sea abonada, se anulará únicamente esa entrada y se devolverá su importe.

Las entradas se enviarán dias previos al partido al correo electrónico facilitado en el momento de la compra, por lo que se ruega comprobar que la dirección sea correcta para evitar incidencias.