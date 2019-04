«Vamos a tratar de minimizar los errores que tanto nos penalizan» Paco López da instrucciones ayer. / j. monzo El preparador granota pone en duda que Chema esté el miércoles contra el Betis y confía en que Postigo y Cabaco sí lleguen a tiempo Paco López Entrenador del Levante M. RODRÍGUEZ Lunes, 22 abril 2019, 01:13

valencia. Paco López buscó un discurso positivista, incidiendo más en lo constructivo tras el partido de ayer que en la evidente parte negativa: los fallos defensivos. Preguntado por ello, el entrenador de Silla no pudo sino admitir que al equipo le hacen gol con demasiada facilidad. «¡Claro que estamos a tiempo de trabajarlo! Estamos en ello, pero es que nos han hecho los goles de formas muy diferentes», comentó el preparador granota. Lanzó incluso un mensaje de complicidad a la grada, que se impacientó al principio de la segunda mitad, aspecto que pasó por alto: «El público ha estado de diez, nos ha apoyado y va a ser fundamental también para el encuentro del miércoles».

Con sólo dos sesiones de trabajo antes de recibir al Betis, Paco López quiso dejar claro que el Levante hace a su juicio muchas cosas buenas para no estar en la situación casi desesperada como es la actual. «Vamos a tratar de minimizar los errores que nos penalizan mucho porque hacemos muchas cosas buenas», señaló el preparador, que incidió en su guiño a la grada: «Tenemos que dar lo que hemos dado hoy para que la gente se vuelque con nosotros y la pena es no irnos con una victoria por lo que hemos transmitido». Para el encuentro de dentro de poco más de 48 horas, posiblemente pierda a Chema, que pidió el cambio, aunque el técnico de Silla se muestra esperanzado por recuperar a Cabaco y Postigo. También resaltó la actuación de Toño, en el once por primera vez tras salir de la cárcel.

«Con uno menos y muchas emociones en este partido, el equipo está a tope anímicamente y lo ha demostrado ante un rival que manejó bien el balón y al que hemos generado ocasiones para ganar», agregó el entrenador del Levante.

Vezo, que hizo su primer gol como granota, pronosticó que la lucha por la permanencia va a estar habiera hasta el final. «Somos conscientes de ello, pero el equipo está haciendo buenos partido. El equipo ha estado muy bien, ha tenido un buen comportamiento, lo ha dado todo y al final, con la expulsión, sufrimos un poco más. Hemos dado con buena actitud, la afición también nos ha empujado y a seguir trabajando para lograr nuestro objetivo», aseguró en BeIn LaLiga.