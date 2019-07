Turno de Hernani, un año después Hernani en su presentación como nuevo jugador del Levante. / EFE El fichaje no se cerró el verano pasado y el delantero apenas tuvo minutos en Oporto | «Me favorece bastante la manera de jugar del Levante. Es mucho de contra y para mí resulta ideal», reconoce el futbolista portugués JAVIER GASCÓ VALENCIA. Viernes, 12 julio 2019, 00:52

Con la satisfacción del que alcanza sus objetivos, Quico Catalán iniciaba la conferencia de prensa para presentar a uno de los fichajes más «laboriosos» de la última época, tal y como reconoció ayer el propio presidente. Bajo la atenta mirada de su esposa, sus representantes y el presidente de honor, Paco Fenollosa, Hernani puso a prueba sus conocimientos de castellano para reconocer que, a pesar de la larga espera por la que ha tenido que pasar durante el último curso, se encuentra muy ilusionado por llegar aquí: «Sabíamos que teníamos que esperar para hacer las cosas bien. Lo mejor que hicimos fue esperar para acabar aquí».

Tras una campaña demasiada larga para él, en la que tan solo ha podido contar con 84 minutos en competición liguera que le han servido para anotar un gol, el luso llega con la etiqueta de extremo veloz y vertical que puede jugar a pierna cambiada gracias, en parte, a su gran golpeo con la zurda. A pesar de ser un fichaje del anterior cuerpo técnico, Manolo Salvador reconoció las cualidades que han llevado al Levante a fichar al atacante de 27 años: «Su perfil es banda derecha, le gusta entrar para dentro, es zurdo y muy rápido. Es muy vertical, rápido y con buen golpeo de zurda».

El espacio temporal que ha habido desde que el club de Orriols fijó la mirada en el futbolista portugués hasta su definitiva contratación ha servido al nuevo hombre de Paco López para conocer el estilo de su nuevo equipo: «Me favorece bastante la manera de jugar del Levante. Es mucho de contra y para mí resulta ideal». La formación de 4-3-3 con la que el técnico de Silla acabó la temporada 18-19 favorece la participación de Hernani en el once titular. Su capacidad plenamente ofensiva lo convierten en un jugador de un perfil diferente al de Jason, tal y como reconoció el director deportivo, Manolo Salvador, en su presentación: «Es un perfil diferente. Jason ocupaba mucho el carril, él no es un carrilero, es un jugador muy ofensivo».

«Lo mejor que hicimos fue esperar para acabar aquí», asegura Hernani en su presentación oficial

El nuevo proyecto, el estilo de juego del Levante y las conversaciones con su compañero Adrián López han sido algunos de los incentivos de Hernani para fichar por el club valenciano. En sus primero días con sus compañeros, el lisboeta destacó el buen ambiente del vestuario: «Lo que he encontrado es muy buena gente, gente de buen corazón que siempre está brincando y me he sentido muy cómodo».

El nuevo cañón de la banda derecha del Ciutat ya ha hablado con su cómplice por el costado izquierda, José Luis Morales. Justamente, el capitán granota podría estar a punto de renovar su contrato (ya empieza a ser costumbre verano tras verano) con el objetivo de espantar a posibles compradores que ya habrían ofrecido siete millones por el Comandante, según Onda Cero.