No hay dos sin tres para el Levante en el Santiago Bernabéu Roger conduce un balón ante la mirada de sus compañeros en el entrenamiento. / Jesús Signes Un empate y una victoria, últimos resultados del equipo granota en el estadio del Real Madrid Paco López se deja por sorpresa aToño fuera de lista, mientras Radoja se estrena en una convocatoria JAVIER GASCÓ Sábado, 14 septiembre 2019, 00:06

Valencia. La vuelta a la competición siempre es plato de buen gusto, y todavía más si enfrente está un coloso como el Real Madrid. Sin embargo, para el Levante la visita al Bernabéu se ha convertido en una expedición de éxito en los últimos años. Los resultados cosechados en sus últimos dos desplazamientos así lo avalan. Un empate en la 2017-18 y una trabajada victoria el curso pasado son los dos precedentes en los que el conjunto de Orriols debe fijarse hoy para vencer en la capital.

Han sido 15 las ocasiones que el cuadro azulgrana ha jugado en el Santiago Bernabéu. Aunque en la mayoría de ellas, el equipo valenciano salió goleado, las dos últimas campañas los de Orriols se convirtieron en la peor de las pesadillas para el conjunto dirigido por Zidane. Las circunstancias eran similares. Un encuentro tras parón de selecciones en el que, como de costumbre, el Real Madrid parte como favorito, pero el Levante se adelanta en los primeros minutos y se hace dueño y señor del encuentro hasta el pitido final. Algo así será lo que habrá soñado Paco López esta pasada noche.

Para conseguirlo, el míster deberá hacer frente a un conjunto que pese a su efectividad afronta el partido plagado de bajas. La tonta expulsión de Bale en el último encuentro de Liga se ha convertido en el menor de los problemas para un Zidane que tendrá que hacer malabares para formar el centro del campo madridista ante el Levante.

Zidane sopesa jugar con James de titular y no descarta un once revolucionario

El 'virus FIFA' pegó de lleno en Valdebebas. Luka Modric se sumó a la lista de bajas, con una lesión que le mantendrá un mes fuera de los terrenos de juego. A las ausencias de Isco y Asensio, se suma Fede Valverde, que no pudo completar el último entrenamiento de los merengues antes del duelo. Con esta coyuntura, Zidane podría alinear a James en el centro acompañado de Casemiro y Kroos o plantear un once revolucionario. El tetris del técnico francés para darle forma a la medular blanca es una de las grandes incógnitas del partido.

Otro de los grandes enigmas, al igual que en cada jornada, es la formación que elegirá Paco López para hacer frente a un equipo que encadena dos empates seguidos. Los últimos resultados del Madrid no son los esperados, pero el técnico de Silla no se fía del potencial de los de Chamartín y podría optar por una defensa de cinco jugadores en la que Cabaco sería la novedad. La buena actuación de Clerc en el último encuentro dejó fuera de la convocatoria a un Toño que había comenzado la temporada en un gran estado de forma. El que sí que entró, por vez primera, fue Radoja. El serbio podría contar con sus primeros minutos en un escenario del calibre del Bernabéu. No obstante, Paco López ya avisó de que el nuevo fichaje todavía no está para disputar los 90 minutos.

La delantera es otra de las grandes incertidumbres. La titularidad de Morales es casi indiscutible y más después del estreno goleador del madrileño la pasada jornada. Las dudas están en quién será su acompañante. Roger partió como titular ante el Valladolid, pero fue Sergio León el encargado de abrir la lata, por lo que el cordobés podría ser la opción preferencial para el ataque. Por su parte, Borja Mayoral no cuenta con la cláusula del miedo y podrá enfrentarse al equipo que todavía tiene sus derechos.

Está claro que sacar los tres puntos del Santiago Bernabéu es una tarea complicada, pero el Levante tratará de seguir la buena racha con la que ha comenzado la temporada para repetir la machada del pasado curso. En solo cuatro ocasiones en toda su historia ha sido capaz el conjunto granota de pasar por encima de los madridistas. Al igual que el 20 de octubre del pasado año, los de Paco López buscarán conseguir un triunfo que supondría alcanzar los nueve puntos en apenas cuatro jornadas y dar un paso de gigante para la consecución del objetivo.

Con los 110 El técnico de Silla tratará de mantener esa racha de buenos resultados al mismo tiempo que buscará incrementar el balance positivo frente al conjunto blanco desde su llegada. Tan solo una derrota en tres enfrentamientos es el registro de un míster que ya aseguró en rueda de prensa que vencer en el Bernabéu es muy complicado pese al triunfo del pasado curso: «Los triunfos del pasado no dan las victorias del presente». Sin embargo, Paco López, la plantilla y la afición granota saben que en los dos últimos partidos disputados en el estadio merengue se encuentra el espejo donde mirarse para llevarse la victoria. Lograrlo sería la guinda a una semana de ensueño para el levantinismo.