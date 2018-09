«Tras el partido ante el Celta parecía que no valía y todo cambia al marcar dos goles» Roger Martí, en la ciudad deportiva de Buñol. / damián torres Roger Martí Futbolista del Levante | «Me gusta jugar con otro delantero y el sistema de Paco López nos beneficia, sobre todo a la gente de ataque», destaca el ariete de Torrent ALBERTO MARTÍNEZ VALENCIA. Martes, 11 septiembre 2018, 01:05

Roger Martí no tiene miedo a la competencia. Este verano, el Levante ha apostado fuerte por reforzar la delantera con el fichaje de Dwamena y la cesión de Mayoral. Unos nombres que se unen a los de un Boateng en pleno crecimiento. La titularidad está más cara que nunca en Orriols, pero al ariete de Torrent no le tiembla el pulso. Quedó demostrado en el derbi. Firmó un doblete ante la atenta mirada del atacante procedente del Real Madrid.

-¿Sonó muchas veces su teléfono móvil durante la tarde del derbi?

-Sí, sobre todo por mensajes de amigos y excompañeros. Gente que siempre está apoyándome. Estoy contento por marcar dos goles y por que el equipo consiguiera un punto en un partido complicado.

LAS CLAVES«Yo siempre he hecho goles donde he estado. En Primera aún no he tenido ese año de continuidad» «Particularmente, me gusta en banda. Pero en banda o en punta, me entiendo muy bien con Moro» «En las negociaciones siempre hay detalles, pero estaba claro que las dos partes queríamos lo mismo»

-Ha cambiado su estilo de celebraciones. Ante el Valencia, no realizó el gesto de las pistolas. ¿Quiso lanzar algún mensaje?

-Me apetecía en ese momento hacer eso, pero no quiere decir nada. Seguro que vuelvo a hacer las pistolas.

-Nunca había marcado ante el primer equipo del Valencia. Usted se formó en la cantera blanquinegra. ¿Esos dos tantos tuvieron un componente de reivindicación?

-No va más allá de lo que significa el partido en sí, por ser un derbi y un partido especial. Pero no por otra cosa. Para el Valencia siempre he tenido buenas palabras. Le agradezco los años que estuve allí porque me ayudaron mucho y crecí como futbolista. Le deseo lo mejor.

-Y fue su primer doblete en la máxima categoría.

-Espero que vengan más. Estoy con mucha confianza y muy contento. Espero que el equipo siga con esta dinámica. Se está viendo que la gente de arriba salimos muy beneficiada.

-¿Este es el año que más competencia tiene en la delantera?

-Todos los años hay competencia. Este año es verdad que, al jugar con dos delanteros, somos más. Pero como en cualquier equipo. Nunca es fácil disputar un puesto y en Primera División mucho menos.

-La guinda de la plantilla ha sido Borja Mayoral, por quien el Levante peleaba desde la temporada pasada. ¿Cómo le sienta su fichaje?

-Es un compañero más y se lo tiene que ganar como todos. Luego es el míster el que decide. Yo voy a lo mío, a seguir trabajando para el equipo y a seguir marcando.

-¿Piensa que se ha dudado mucho sobre si está preparado para la Primera División?

-Sí, está claro que sí. Desde el primer momento no lo he tenido fácil. Siempre he tenido que demostrar cosas. Durante el partido contra el Celta, tuve unas ocasiones que no metí y ya parecía que no valía. Y ahora, después de marcar dos goles en un partido, ya cambia y parece que soy titular indiscutible. Pero bueno, yo estoy tranquilo.

-¿Usted no tiene ninguna duda?

-Yo siempre he hecho goles donde he estado. En Primera División todavía no he tenido ese año de continuidad que querría. La temporada pasada, nunca sabremos lo que habría pasado si no hubiese sido por la lesión. Pero volví después de la lesión, metí tres goles y aporté cosas. Y esta temporada, desde el principio se está viendo que soy útil para el equipo. Está claro que esto es muy largo. Acabamos de empezar y ojalá sigamos con esta línea de aportar goles al equipo porque al final es lo que se le pide a los delanteros.

-¿Está más cómodo jugando con Morales como segundo punta o con otro delantero como Boateng?

-Me gusta jugar con otro delantero y el sistema de Paco nos beneficia, sobre todo a la gente de ataque, porque es un juego bastante atrevido y el equipo crea bastantes ocasiones.

-Con Morales ya jugó en el filial del Levante. ¿Hay una conexión especial entre ambos?

-Sí. Con Moro me encuentro muy a gusto, sobre todo porque llevamos muchos años juntos. Sabemos perfectamente cómo nos movemos y cómo pensamos. En el partido hay mil circunstancias, pero conocer así a un compañero es importante. Particularmente, me gusta Morales en banda, que es donde ha jugado siempre. Pero en banda o en punta, con Morales me entiendo muy bien.

-¿Qué le parece el nivel que está alcanzado Morales?

-Está destacando sobre todo estos últimos años porque se le está dando confianza. Lo conozco desde hace muchos años y sé de lo que es capaz. Ojalá siga con nosotros dando este nivel porque será muy buenos para todos.

-Durante las vacaciones de verano, ha trabajado intensamente.

-Sí, sobre todo por la lesión, que llegaba en el momento que mejor me encontraba, después de ascender con el equipo y sintiéndome importante. A nivel físico he querido trabajar mucho este verano para fortalecer bien todo y que no hubiese ningún problema. No quería dejar pasar esta oportunidad de prepararme bien nada más acabar la temporada. Sabía que era una oportunidad para mí y quería aprovecharla y de momento está saliendo todo perfecto. Ahora me encuentro muy bien y se está viendo.

-¿Atraviesa su mejor momento a nivel físico?

-Creo que todavía no. Me encuentro muy bien, pero el año de Segunda es el momento en que mejor estaba. Estoy intentando coger ese nivel. En Primera cuesta un poquito más, pero creo que estoy cerca.

-¿Abrió un gimnasio en Torrent?

-Sí. Fue hace casi cuatro años. La primera vez que me lesioné la rodilla aproveché para, con dos amigos, abrir un centro de entrenamiento personal y recuperación de lesiones.

-Ha renovado hasta 2023. Una apuesta fuerte por ambas partes.

-Ha sido una cosa de dos. Ellos han apostado por mí y yo he querido devolver esa confianza. Estoy muy contento. En las negociaciones siempre hay detalles y tardas un poquito más en llegar a un entendimiento, pero estaba claro que las dos partes queríamos lo mismo. Con Quico -presidente- y Tito -director deportivo- tengo muy buena relación y sabía que no debía haber ningún problema.

-¿Ha rechazado otros propuestas?

-Sí, sobre todo el año del ascenso hubo cosas muy importantes como una oferta del Galatasaray. Este año no tanto, pero sí que ha habido cosas. Mi primera opción era ver lo que me ofrecía el Levante.