Toño trabaja con el objetivo de reincorporarse al grupo durante el parón ligueroEl equipo amplía un punto su distancia con el descenso Toño García, durante un entrenamiento reciente del Levante. / juan j. monzó El lateral del Levante, que sigue un plan específico y se apoya en el psicólogo de la plantilla, se siente bien pero el cuerpo técnico le pide calma ALBERTO MARTÍNEZ Lunes, 18 marzo 2019, 00:39

Toño García cuenta los días que faltan para volver a ser uno más. El lateral del Levante lleva dos semanas ejercitándose al margen del grupo, ya que necesita un período de transición después de pasar 21 días en la cárcel de Teruel. «He vivido una pesadilla», admitió. Pese a la angustiosa situación, el futbolista valenciano se siente preparado para reincorporarse al grupo muy pronto. Tanto es así que espera aprovechar el parón liguero para regresar al colectivo. El defensa acelera.

La Liga abre ahora un paréntesis para dar paso a los compromisos internacionales, por lo que el Levante no va a volver a competir hasta el 31 de marzo, cuando recibirá al Eibar. De esta forma, llegan dos semanas clave dentro del proceso de reintegración de Toño García. El de Puerto de Sagunto, encantado con el tacto y la prudencia con el que están tratando el peliagudo asunto tanto la directiva como el cuerpo técnico, pretende volver a la normalidad cuanto antes.

Cabe recordar que, el 8 de febrero, Toño entró en prisión preventiva investigado por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. Su abogado, Emilio Pérez Mora, presentó un recurso solicitando la libertad provisional y fue estimado por la Audiencia Provincial de Teruel. El pasado día 1, el futbolista granota salió de la cárcel. La instrucción continúa abierta, aunque el zaguero se ha encargado de proclamar su inocencia.

Al recuperar la libertad, Toño disfrutó de cinco días de descanso y desconexión concedidos por el Levante. Y el miércoles 6 volvió al trabajo en la ciudad deportiva de Buñol. A partir de ahí, el lateral zurdo inició un plan específico de trabajo diseñado por el cuerpo técnico azulgrana. Durante su paso por prisión, trató de mantenerse activo, ejercitándose con regularidad en el gimnasio y llegando a jugar a fútbol. Sin embargo, su encarcelamiento le había hecho mella tanto en su estado físico como anímico. Necesitaba tiempo.

«Es una situación anormal y novedosa para todos, principalmente para él. Por tanto, no hay un plazo concreto. Está trabajando aparte los diferentes aspectos que tiene que trabajar y no sólo lo físico. Convive con el grupo, pero está trabajando al margen para ir adaptándose poco a poco», explicó el entrenador del Levante, Paco López, el pasado jueves. Cinco días antes, ya se había pronunciado sobre la situación de Toño: «Vamos a necesitar un tiempo, no sabemos cuánto. Necesita esa readaptación a todo, al día a día. Cuando entendamos que está preparado en todos los aspectos, entrará. No hay ninguna prisa con él. Es fuerte mentalmente y eso ayuda a que la recuperación sea antes de lo previsto».

Al margen de sus entrenamientos específicos, Toño se está apoyando en el psicólogo de la primera plantilla con tal de superar el trance. Se trata de Juan Miguel Bernat, quien trabaja diariamente con todo el equipo desde mediados de la temporada pasada. Sin embargo, durante las dos últimas semanas, ha prestado especial atención a las evoluciones del lateral. Su atención favorece la progresión protagonizada por el futbolista.

De esta forma, Toño se encuentra cada día mejor. Muestra sus ganas de reincorporarse al grupo y ser uno más, pero el cuerpo técnico le pide calma. Cautela. Nada de precipitarse. En cualquier caso, la idea consiste en que, aprovechando el parón liguero, el zaguero vuelva a trabajar con el colectivo. Espera dar ese paso durante la presente semana o la que viene. A partir de ahí, comenzará a pelear con tal de regresar a la competición. Su ausencia provocó que Paco López recurriera a Luna, quien está cumpliendo y dando la cara.

Mientras tanto, continúa una investigación que ha vinculado a Toño con una trama que extorsionaba a usuarios de una página web de contactos con prostitutas. El levantinista asegura que simplemente guardó 4.200 euros a un amigo. «He podido cometer un error. Soy una persona confiada y no he pensado mal de la gente. Tal vez debería haberme protegido más. Pero de ahí a suponer que pertenezco a una organización criminal y que me dedico al blanqueo de capitales hay un mundo. Es absolutamente falso y lo demostraré», ha asegurado el futbolista.

El empate firmado en Anoeta sabe bien. Sobre todo porque, finalmente, ha permitido al Levante aumentar un punto la distancia con los puestos de descenso. El Villarreal confirmó ayer que ha despertado y se impuso al Rayo por 3-1. De esta forma, el conjunto vallecano acaba la jornada en decimonovena posición con 23 puntos, mientras que el Celta, que cayó en el Santiago Bernabéu el sábado, continúa delimitando la zona roja con 25. Los de Paco López, que suman 31, pasan a tener una renta de 6. Contra el Eibar, su próximo rival, tratarán de reencontrarse con la victoria cinco jornadas después.