«Toño ha reconocido su error, esto le va a servir de aprendizaje» Jueves, 8 noviembre 2018, 01:22

Respecto al positivo por alcoholemia de Toño, que supuso un delito contra la seguridad vial, Paco López quiso zanjarlo y dejó claro que no influirá en los criterios deportivos para ser titular o no, pero sí reprobó los hechos: «Se ha equivocado y lo ha reconocido, esto le sirve de aprendizaje a él y a cualquier futbolista de su edad, nos puede pasar a cualquiera, reconoce el error y que no se vuelva a producir, el club tiene un régimen interno, nosotros en el vestuario también y él lo sabe».