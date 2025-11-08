Un tercer tren Metropolitano hacia la victoria

Apela el himno del Atlético de Madrid a que «luchan como hermanos». Y mucha lucha, acierto y minimizar los errores en las distintas fases del ... juego es lo que va a necesitar el Levante UD para poder sacar algo positivo de uno de los campos más difíciles de la liga. En el Riyadh Air Metropolitano los rojiblancos parecen haber cogido ya la carrerilla para hacer de su casa un territorio inexpugnable, pero si alguien ha resultado la bestia negra para Simeone en su largo ciclo en el banquillo, ese ha sido el equipo valenciano.

Únicamente en la mitad de los veinte duelos particulares disputados contra el Levante ha obtenido el triunfo. Este dato ya refleja las dificultades que les ha supuesto. Para más inri, en el recuerdo reciente están las dos últimas visitas a la capital española, en las que los tres puntos se metieron en la maleta de regreso a Valencia contra todo pronóstico. Primero salió victorioso Paco López, gracias a un gol en propia meta tras un remate de Morales y la puntería de De Frutos desde el medio del campo en la última acción del encuentro. Apenas unos meses después fue Alessio Lisci el que repetía la gesta, en una de las pocas alegrías de la campaña del descenso y merced a un tanto de Melero. Cómo sea y por quién sea, ahora Julián Calero se marca ese mismo camino para conseguir una tercera victoria consecutiva en el Metropolitano.

Precisamente, ese tercer triunfo del presente curso es lo que significaría en clave granota, todos ellos lejos del Ciutat de Valencia. Mientras las sensaciones no terminan de encontrarse delante de su gente, hasta ocho puntos se han computado ya con la condición de foráneo. Girona y Oviedo, dos de los equipos que inician la jornada por detrás y en puestos de descenso, mordieron el polvo. De Getafe y Mallorca también se obtuvo el botín de un punto. Y en lo que supone un test de altura, en el primer gran escenario que ha de pisar el Levante tras su regreso a la élite, no quiere que la palabra 'imposible' figure en su diccionario.

Pero si esta visita ya es una labor tediosa, por lo que supone enfrentarse a todo un Atlético de Madrid y que goza de un largo fondo de armario, a pesar de la baja de Le Normand y la duda de Nico González, a Calero se le han venido acumulando los problemas. No vienen dados por circunstancias del juego, en donde impera la necesidad de echar el cerrojo atrás. Tampoco por el acierto goleador, ya que este está repartido y permite abarcar la zona privilegiada de este particular ranking. Lo hace por las distintas bajas que se han venido concatenando durante la última semana y media. Primero fue Pablo Martínez el que cayó lesionado en Orihuela en la jornada de Copa, después Unai Vencedor vio una tarjeta roja el pasado domingo contra el Celta y apenas unas horas después se confirmaba que las molestias con las que terminó Carlos Espí en este último match se traducían también en un percance muscular. Tres ausencias con las que toca lidiar que, por otra parte, se intenta contrarrestar con la vuelta a la citación tanto de Iván Romero como de Oriol Rey, si bien ninguno de ellos está todavía al cien por cien y se antoja muy remoto que pudieran ser de la partida inicial. Así, una de las papeletas del Levante antes del tercer parón liguero es decidir quien será el acompañante de Kervin Arriaga, con Olasagasti como teórico favorito, y evitar una derrota que suponga la hipotética caída provisional hacia los tres últimos puestos de la tabla clasificatoria.