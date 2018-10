«Tampoco éramos un desastre con el otro sistema» Postigo, durante el calentamiento del partido contra el Leganés. / levante ud «El nuevo dibujo nos ha dado la solidez y el puntito de consistencia que nos está llevando a ganar estos partidos», reconoce el futbolista Sergio Postigo Central del Levante MOISÉS RODRÍGUEZ VALENCIA. Lunes, 29 octubre 2018, 00:34

Sergio Postigo vive quizás su mejor momento como jugador de Primera. «Cada vez que llegas a una categoría nueva, necesitas un periodo de adaptación. La temporada pasada creo que dimos un salto en los diez últimos partidos», indica. Se le nota con confianza, hasta el punto que, a sus 29 años, afirma: «Me siento mejor que cuando era un chaval de 20. Las condiciones son, como mínimo, las mismas y tengo mayor experiencia. Pienso que me queda bastante fútbol».

-En poco tiempo, ha cambiado mucho la cara del equipo...

-Sí, porque al final en el fútbol mandan los resultados y cuatro victorias lo cambian todo muchísimo.

-¿Se puso el entorno demasiado nervioso, sobre todo a raíz de la derrota en Valladolid?

-El entorno puede ser, pero desde dentro hacíamos un poco balance de la temporada. Quitando Valladolid y quizás la segunda parte del Sevilla, el equipo había estado bastante bien. Cuando los resultados no llegan parece que todo es malo, pero estábamos haciendo cosas buenas.

-Planeaba la racha que la temporada pasada se llevó por delante a Muñiz y el temor de que sucediese otra vez...

-Sí, sí, es cierto lo que pasó la temporada pasada, pero esa racha de tantísimos partidos sin ganar tampoco era real. El equipo había demostrado que merecía llevarse algunos partidos pero llegaron las urgencias. Tampoco hay que alarmarse por una mala racha corta, que seguramente volverá a ocurrir. Ganaremos dos o tres seguidos, perderemos otros tantos... En clubes como el Levante es normal que suceda.

-Ahora ya van cuatro victorias seguidas y los triunfos ante Real Madrid y Leganés han permitido al Levante escalar en la clasificación. ¿Una inyección de moral?

-Nos dan un plus de confianza, pero nosotros no miramos ahora mismo la clasificación. Sabemos que estamos en una buena situación, pero pensamos en sumar y llegar a esos puntos para conseguir la permanencia, que es nuestro objetivo.

-El equipo dejó la portería a cero el sábado. ¿Cómo ha influido el cambio de sistema para lograr la solidez de las últimas jornadas?

-También son dinámicas. Es verdad que ahora con ese sistema hemos encontrado más equilibrio y quizás somos más agresivos en el centro del campo al acumular más gente ahí. Este sistema nos ha dado esa solidez y ese puntito más de consistencia que nos está llevando a ganar estos partidos. Pero con el otro sistema el año pasado también hicimos una racha buenísima.

-Si ahora le dijeran que se quedara con uno, ¿cuál elegiría?

-Sinceramente me siento a gusto con los dos, no sabría cuál decirte, de verdad. Mi opinión es que tampoco éramos un desastre con el otro. Simplemente el míster ha buscado otra cosa y la ha encontrado.

-Aquello fue una solución tras el desastre de Valladolid...

-Sí, sí, por supuesto, en eso estamos de acuerdo. Fue un partido muy malo de nuestra parte y un cambio a lo mejor para intensificar esa agresividad en el centro del campo.

-¿Tuvo que levantar el vestuario a Oier tras lo del día del Sevilla?

-Es que hasta el día del Sevilla Oier había hecho una temporada increíble. No entiendo que se le pueda criticar tanto por un partido malo. Cuando eso ocurre, él lo sabe mejor que nadie, no hace falta que vayamos detrás de él. Es un porterazo como la copa de un pino. Por ejemplo, contra el Getafe estuvo increíble, como en el 95% de los partidos.

-¿Qué opinan los centrales cuando siempre está el runrún de que hay que fichar?

-Pienso que es algo que siempre va a estar. Cuando el equipo encaja mucho, está el runrún de que hace falta fichar centrales. El año pasado, ante la falta de goles, se decía que necesitábamos delanteros. Es algo con lo que tenemos que saber convivir y estamos tranquilos.

-Esta vez ya se dijo en verano, cuando se traspasó a Lerma...

-Pero porque somos los mismos de la temporada pasada, en la que hubo una etapa en que el equipo no estaba bien y encajó mucho. Las críticas forman parte de esto, hay que saber aceptarlas y convivir con ellas.

-¿Echa demasiado de menos el equipo a Lerma?

-Yo creo que no. Pienso que el equipo ha sido superior en la mayoría de los partidos. Lerma fue muy importante para nosotros, pero los que han venido y los que estaban hacen un trabajo increíble.

-Su contrato finaliza el 30 de junio. ¿Va a renovar?

-No sé si renovaremos con o no, porque todavía no ha habido ningún contacto.

-¿Pero se ve retirándose aquí?

-No lo sé, quedan muchos años para eso, ya se verá.

-¿Cuántos años cree que le quedan en la élite?

-No lo sé. Tengo 29 años y al final es el fútbol el que tiene que retirar a un jugador. Nunca piensas en qué momento está el límite. Ya digo que me siento mejor que con 20.