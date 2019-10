«Mi sueño siempre ha sido estar en la primera plantilla del Levante» El canterano granota Pepelu García, que ya ha debutado con la sub-21, considera que su salida a la liga lusa le ha venido bien para coger confianza y crecer como futbolista JAVIER GASCÓ Valencia Lunes, 14 octubre 2019, 00:50

El camino hasta el fútbol profesional es difícil. Tras varios años comandando el centro del campo del filial granota, Pepelu ha encontrado un hueco en el fútbol portugués y su gran inicio de temporada se ha visto recompensado con la llamada de la selección sub-21. Su debut como titular en el partido frente a Alemania sirvió para demostrar que más pronto que tarde será el dueño de la medular levantinista.

–Imagino que todavía estará asimilando todo esto. Convocatoria y debut, ¿cómo se encuentra?

–Ahora mismo estoy muy feliz de estar aquí. Estoy viviendo una temporada muy bonita en mi nuevo equipo y ahora estar aquí con la selección es una recompensa. El del debut fue un día muy especial. Estoy muy orgulloso y muy feliz.

–¿Algún recuerdo que se lleve de ese debut ante Alemania?

–Me guardé la camiseta, siempre lo hago. Me la quedaré en casa en una colección que tengo y creo que será un bonito recuerdo para el futuro.

–¿Ha recibido la felicitación de sus antiguos compañeros del Levante o de Paco López?

–Sí, he recibido algún mensaje de la directiva, de mis compañeros del año pasado, del cuerpo técnico… Es de agradecer que se sigan acordando de ti aún estando fuera.

–Había estado en categorías inferiores de la selección, pero llegar a la sub-21 ya es ir un paso más allá. ¿Se ve preparado para ello?

–Sí, la verdad es que llegar a la sub-21 significa algo más porque significa llegar al fútbol profesional. Esto es un nuevo reto. Creo que estoy preparado porque trabajo a diario y estoy jugando bien por lo que creo que es un poco el premio al trabajo que estoy haciendo allí en Portugal.

–Podría decirse que la llamada de Luis de la Fuente es un premio al trabajo en su nuevo equipo. Quintos en la clasificación, tan solo dos derrotas en ocho partidos... Vaya inicio de temporada para un equipo como el Tondela, ¿no?

–Sí, hemos empezado bien la temporada, sobre todo fuera de casa y la clasificación así lo demuestra. Somos un equipo que hemos sabido adaptarnos al fútbol que nos pide el entrenador y la verdad es que estamos contentos con el rendimiento que estamos teniendo en este inicio de temporada.

–Allí lo ha jugado todo por el momento. Una situación diferente a la que ha vivido en el Levante.

–Bueno, he conseguido adaptarme bien y estoy contento. Por el momento lo estoy jugando todo. Cuando se me planteó la opción del Tondela creí que era lo mejor para coger confianza y llegar al fútbol profesional, así que no lo dudé.

–Tras esta cesión, ¿se ve preparado para ganarse un hueco en el once de Paco López?

–La idea desde que apareció esa opción fue la de salir allí para seguir mi crecimiento y así poder volver al primer equipo del Levante y poder pelear un sitio porque mi sueño siempre ha sido poder estar ahí en la primera plantilla.

–Esta convocatoria quizás es una llamada de atención al Levante de que no es necesario irse fuera para buscar fichajes que tiene en casa. ¿Cómo ve usted esa gestión?

–Bueno, yo siempre he dicho que cada uno tiene su opinión y eso ya es cosa del club. Lo que los canteranos tenemos que hacer es seguir trabajando porque hay que estar muy preparado para jugar en Primera División. Nosotros no tenemos que mirar si buscan en otro sitio o buscan en casa.

–Imagino que aunque esté lejos, los partidos de su Levante no se los pierde. ¿Qué opina del inicio de temporada granota?

–He visto todos los partidos que he podido y creo que ha conseguido bastantes puntos y está en una parte de la clasificación buena a estas alturas. Hay que seguir en la línea esta de conseguir todos los puntos posibles e intentar sellar la permanencia lo antes posible.

–Si el Tondela ha hecho un inicio espectacular, el Famalicao es el equipo revelación en Portugal. En él también hay muchos jugadores españoles. ¿Piensa que el país vecino valora mejor el talento de los jóvenes futbolistas que España?

–El Famalicao es un equipo joven con muchos españoles y que ha empezado muy bien. Sobre el talento, yo creo que cada uno aprovecha las oportunidades donde se las dan y ellos lo están haciendo muy bien. En Portugal el fútbol es diferente.

–Por último, ahora que ha llegado hasta aquí y con el inicio de temporada que ha realizado imagino que preguntarle por un objetivo de cara al resto de la campaña es algo complicado. Pero si tuviera que elegir uno, ¿cuál sería?

–El único objetivo es ahora mismo continuar lo que estoy haciendo en el Tondela porque gracias a eso me están saliendo las cosas positivas. No me marco objetivos a largo plazo. Intento trabajar al máximo todos los días y estoy seguro de que eso mejorará mi rendimiento.