Sonia Prim: «Mi sueño era jugar en el mejor equipo de España y he llegado a ser su capitana» Sonia Prim, manteada por sus compañeras tras un partido del Levante UD femenino. / Levante UD La capitana del Levante UD se despide ante sus compañeras y Quico Catalán en un emocionante adiós LOURDES MARTÍ Miércoles, 15 mayo 2019, 18:46

El sábado, en el partido del Levante UD ante el Atlético de Madrid, el Ciutat de València rendirá homenaje a Sonia Prim. Ese día, en la última jornada de Liga (13 horas), el club azulgrana reconocerá por última vez la labor de la capitana del Levante Femenino que anunció hace unas semanas que se retiraba del fútbol profesional a los 34 años.

«Agradezco a los presentes, y sobre todo las muestras de cariño del último mes. No es fácil explicarlo todo con palabras. Lo mejor de todo es poder compartirlo. Toca despertar del sueño granota que dura 13 años, del fútbol femenino que dura 18 años, de lo que se está consiguiendo ahora mismo. Llegué a Valencia siendo una niña de 19 años y me voy siendo una mujer. Me habéis permitido cumplir un sueño. Mi sueño era jugar en el mejor equipo de España, el Levante, y he llegado a ser su capitana. Así que gracias. En especial a Dolores Escamilla y Tomás Pérez», ha arrancado Sonia Prim su discurso ante sus compañeras, exjugadoras y miembros de la directiva como el presidente de Honor del club, Paco Fenollosa.

La futbolista madrileña augura un futuro prometedor al Levante: «Trabaja para volver a celebrar títulos y espero estar cerca para disfrutarlo». Sonia Prim apunta que la clave del éxito es «trabajar muchísimo con humildad y constancia»: «Hay que tener ganas de mejorar cada día y que las lesiones te lo permitan».

En su discurso, la excapitana del Levante UD se ha emocionado especialmente cuando ha nombrado a sus padres. A su progenitor por llevarla «a cada entrenamiento» y a su madre por recordarle que nunca se dejase los «estudios». También ha recordado a todos sus entrenadores.

A su derecha, también emocionado, Quico Catalán. El presidente del Levante ha reconocido que ha aprendido «mucho de Sonia Prim» y ha afirmado que es la «eterna capitana» del club azulgrana. «Se tiene que sentir tremendamente orgullosa. Aunque en estas últimas fechas se lo he dicho varias veces, como presidente del Levante le tengo que dar las gracias de todo corazón no sólo por estos 13 años que nos has regalado en los campos defendiendo nuestro escudo, y nuestra camiseta, sino por el ejemplo. Lo más bonito que se puede llevar Sonia de su trayectoria es el respeto de sus compañeras, entrenadores, afición, de las rivales, del fútbol femenino y se lleva también el mío profundo», ha afirmado Catalán quien ha continuado elogiando a Prim: «Ha sido muy fácil trabajar contigo. Te mereces todo lo que te está pasando, lo que te ha pasado, ser feliz. He aprendido mucho de ti, aunque no te des cuenta», ha concluido.