Sonia Prim: «Por carácter me quedo con Coke»

¿Qué significa llevar el brazalete en un partido como el derbi?

-Es algo especial. Que tanto el cuerpo técnico como el vestuario confíen en ti como cabeza más visible dentro del grupo, es un honor y un orgullo. Y encima contra el máximo rival de la ciudad, es un plus.

-¿Siente que en la ciudad de Valencia, especialmente en los últimos años, ambos derbis tienen una repercusión similar?

-Sí, gracias al apoyo de dentro de cada club, tanto del Levante como del Valencia, de proporcionarnos el estadio para jugar y la cantidad de gente que ha venido a vernos en estas últimas ocasiones, creo que el apoyo de toda la ciudad está siendo muy importante. Nos sentimos afortunadas de estar en un club pionero como el Levante, que abrió las puertas de su estadio para jugar un partido de la Liga Iberdrola.

-En la Liga Iberdrola se suelen jugar bastantes partidos a horas de mucho calor. ¿Cómo es esa experiencia, teniendo en cuenta la polémica que ha habido con el horario del derbi?

-La verdad que la experiencia es mala, porque es evidente que el calor te fatiga muchísimo y disminuye la capacidad de rendimiento. Y nosotras estamos más acostumbradas a jugar en esos horarios. Incluso durante la Copa de la Reina, un 30 de junio a las doce de la mañana o a las cinco de la tarde, con casi cuarenta grados. Pero son cosas que se intentan evitar y creo que todo el mundo tendría que poner un poco de su parte para evitarlo, tanto para los jugadores como para toda la afición que va a estar expuesta a esas temperaturas.

-¿Qué le parece la implantación del VAR? ¿Le gustaría tenerlo en la Liga Iberdrola?

-El VAR es un avance, sobre todo para terminar con las injusticias. Ya no nos podemos quejar de haber perdido un partido por un gol en fuera de juego, o decir que hemos ganado por un penalti que no era. Creo que puede acabar con todas las pillerías de las que a veces los jugadores intentamos aprovecharnos. Todo eso se minimiza y es un acierto. Y para el fútbol femenino creo que tendremos que esperar. En el COTIF (el torneo que se disputa en l'Alcúdia) ya pudimos saber lo que es, y la verdad que sería una alegría que el fútbol femenino también pudiese disponer de este sistema.

-¿Qué sensaciones tiene respecto a su equipo de cara al derbi?

-El Levante tiene ganas de darle una alegría a la afición y ganar en casa. El otro día contra el Celta no nos acompañó la suerte, porque tuvimos muchas ocasiones, y creo que los jugadores se dejaron la piel por conseguir algo positivo aunque no pudiera ser. Y en el derbi creo que va a ser más de lo mismo, va a ser un partido muy disputado. El Valencia ha creado una plantilla de Champions League y sus aspiraciones son mucho más altas que las del Levante, pero en un derbi todas las diferencias se minimizan y el orgullo, la pasión y ese puntito de corazón, al final creo que es lo que más tira e influye.

-¿Del Levante, cual es el jugador al que más se parece dentro del campo?

-De centrales, Chema y Postigo son los dos a los que más me puedo parecer. Lo que pasa es que luego, por carácter, también me quedo con Coke, que no lleva mucho tiempo en el club pero es un luchador y muy carismático.

-¿Qué futbolista cree que puede ser más determinante durante el partido?

-Me quedo con Morales. Es nuestro jugador emblema y creo que si está enchufado, como parece que lo está, no hay quien lo coja.