Sonia Bermúdez, delantera del Levante UD: «No me da vértigo hablar de títulos, el Levante ha apostado fuerte» Sonia Bermúdez durante su presentación como nueva jugadora granota. / LEVANTE UD «El pichichi no es algo que me obsesione, quiero ayudar a Charlyn con asistencias y mi forma de jugar», afirma la internacional granota NOELIA HOLGUÍN VALENCIA. Domingo, 22 julio 2018, 01:05

Sonia Bermúdez (Vallecas, 15 de noviembre de 1984) ya forma parte del Levante UD Femenino. Los de Orriols atan a una jugadora que les asegura el éxito y los goles debido a su gran potencial. Pese a tener contrato hasta junio de 2019 con el Atlético de Madrid y una cláusula de 300.000 euros, el Levante no dudó en negociar con el equipo rojiblanco para llegar a un acuerdo. La internacional cuenta con uno de los mejores palmarés del fútbol femenino: nueve ligas en diez años y cuatro títulos de pichichi.

-¿Cómo ha sido su llegada?

-Llegué el jueves de apurar las vacaciones y ya he pasado las pruebas físicas del equipo. El fin de semana lo dedicaré a buscar piso y el lunes tendré la mente puesta en entrenar.

-¿Qué espera de su paso por el Levante? ¿Qué expectativas tiene este año?

-Espero un año ilusionante para cargar pilas nuevas y para aspirar a objetivos nuevos. Sobre todo llego a Valencia con las ilusiones renovadas. Vengo con muchísima ilusión y estoy muy feliz.

-Después de haber ganado nueve ligas en las últimas diez temporadas, ¿ve posibilidades su décima liga en su nuevo equipo?

-La verdad es que a mí no me da vértigo hablar de títulos. Sé que el Levante es un club que va a apostar fuerte por hacer una buena campaña y por qué no decir que es uno de los equipos aspirantes al título de la Liga Iberdrola. He logrado nueve ligas pero me tomo cada temporada como si no hubiese ganado nada. El proyecto del Levante es muy ilusionante y muy bonito, y eso hizo que tomase la decisión de venir aquí. Por eso voy a aportar todo lo que tengo para conseguir mi décima liga.

-¿Cuáles son sus objetivos tanto profesionales como personales en el Levante?

-Mi objetivo principal es adaptarme bien al club y sobre todo ayudar en lo que pueda con mi experiencia y la veteranía que tengo. Quiero ayudar a las jóvenes pero también sé que me tengo que dejar ayudar porque vengo a un club nuevo y me he de adaptar a los cambios. Aportaré todo lo que tengo porque me considero una futbolista que lo da todo cuando juega y no va a ser menos en el Levante por las ganas que tengo de empezar a entrenar y de conocer a mis compañeras. Además, yo soy una persona muy competitiva y por ello voy a hablar siempre de conseguir títulos importantes con el Levante.

-¿A qué cifra de goles le gustaría llegar en la próxima temporada? ¿Tiene algún número marcado?

-Eso nunca lo digo porque lo que quiero es jugar todos los minutos e intentar conseguir la titularidad. Lo que me gustaría es que el equipo cumpla con los objetivos comunes que todos tenemos.

-¿Qué le parece que vaya a compartir vestuario con su rival y ahora compañera Charlyn Corral?

-A Charlyn no la considero rival porque al final somos compañeras de profesión y los rivales están en otro terreno. Para mí es una alegría jugar con ella. Hemos tenido contacto durante estos días y las dos estamos muy felices de compartir club. Ojalá este año también la podamos ayudar para que gane de nuevo el pichichi de la Liga Iberdrola. Me veo compatible para jugar con ella y con las compañeras. El tema del pichichi no es una cosa que me obsesione porque a mí lo que me interesa son los objetivos y títulos comunes. Si puedo ayudar a Charlyn en asistencias y en mi forma de jugar, estaré encantada.

-Es la primera vez en la historia que el Levante paga la cláusula de una jugadora. ¿Cuál fue su primera impresión al conocer el gran interés del club?

-El interés fue recíproco, sé el esfuerzo que han hecho tanto ellos como yo. Creo que era un matrimonio perfecto el poder unirnos, así que estoy muy feliz de formar parte de este ilusionante proyecto del Levante.

-¿Cuáles cree que pueden ser los rivales más fuertes con los que se va a enfrentar el equipo en la liga?

-Cada año la Liga Iberdrola se refuerza mucho. Creo que el Barcelona, el Atlético de Madrid, el Athletic de Bilbao y el Valencia seguirán en los puestos altos de la clasificación. Pero siempre suele haber un equipo sorpresa, como el Real Betis, por lo que no me quiero dejar ninguno por nombrar. Va a ser un año duro en el que habrá que trabajar mucho los partidos para poder sacarlos adelante.

-Ha comentado que este año la plantilla es una mezcla de veteranía y juventud. ¿Qué opina de las nuevas incorporaciones? ¿Qué cree que van a aportarle al equipo?

-Me parecen fichajes muy buenos de jugadoras que llegan con muchísima ilusión, como vengo yo también a Valencia, con ganas de seguir creciendo y con objetivos nuevos. Los refuerzos de las veteranas y las jóvenes creo que van a hacer una mezcla perfecta para que el Levante haga una gran temporada.

-¿Qué le parece que vaya a compartir de nuevo vestuario con Marta Corredera?

-A Marta la tuve de compañera en el Atlético de Madrid, así que al final tienes a gente más cercana en el equipo. Va a ser un grupo muy bueno y lo mejor es que todas tenemos el mismo objetivo y eso es lo más importante.