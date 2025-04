Solo hay ojos para un triunfo en Córdoba

Córdoba, Córdoba y solo Córdoba. Para el levantinismo y también para el propio Julián Calero y la plantilla no existe otra cosa que vaya más ... lejos del compromiso de este viernes a partir de las 20:30 horas. Ninguno quiere hablar de cábalas ni de echar mano a la calculadora, al menos de momento. Porque se sabe que el Levante UD única y exclusivamente sigue dependiendo de él mismo para soñar a lo grande.

Vencer al Racing de Santander el pasado domingo fue de esos partidos que marcan un antes y un después, quizás bastante decisivo a estas alturas de la competición. El 3-1 fue la consecución de cuatro falsos puntos conseguidos, los tres de la victoria más el del gol average que dará ventaja a los valencianos en caso de empate. Precisamente, ese tres más uno es la renta que ahora goza el Levante respecto al tercer clasificado por lo que, pase lo que pase en la ciudad del califato, dormirá una jornada más en los puestos de ascenso directo.

El Nuevo Arcángel será la sede para la ilusión del conjunto granota. Casi tres décadas atrás, en junio de 1996, el Levante dejó casi vista para sentencia una temporada que culminó con el ascenso a la categoría de plata. Los más veteranos en Córdoba no olvidan del todo la actuación del colegiado Valle Gil, que decretó un penalti con cierta polémica, a la postre determinante para resolver por 0-1 a favor de los azulgranas. Las réplicas posteriores del presidente Rafael Gómez, alias Sandokán, que incluso llegó a acusar de una presunta compra del árbitro, así como las cargas policiales que se requirieron para apaciguar los momentos de tensión con los aficionados levantinistas por entonces desplazados marcaron esa jornada.

Pero con el regreso al presente, si hay un riesgo por el que ha de temer ahora mismo y en especial Julián Calero es por esos siete apercibidos de sanción. Morales, Pampín, Sergio Lozano, Carlos Álvarez, Dela, Cabello y Oriol Rey son los jugadores amenazados y, en caso de ver una nueva amonestación, se perderán alguna de las jornadas restantes.

No obstante, el técnico volverá a contar con las mismas opciones y contratiempos con los que combatió ante los santanderinos. Iván Romero se mantiene como baja por una microrrotura en el gemelo. Calero confirmó en rueda de prensa que en una semana corta de entrenamientos «ha entrenado a parte y no le ha dado para llegar». Por su parte, Algobia sigue en el dique seco por una lesión muscular en el recto femoral. Salvo una revolución sorpresa, tiende a repetirse el mismo once del último triunfo.