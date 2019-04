Hasta siempre, capitana Sonia Prim coloca el brazalete a Ruth cuando la capitana fue sustituida en el minuto 60. / levante ud El Levante homenajea a Sonia Prim tras anunciar su retirada | «Hasta que no pasen los días no voy a asimilar todo lo ocurrido durante los trece años en los que defendí con orgullo este escudo», dice la defensa LOURDES MARTÍ BUÑOL. Sábado, 27 abril 2019, 23:48

Ayer, el trayecto a Buñol supo distinto para Sonia Prim. De camino al último partido en su casa, trece temporadas se agolpaban en su cabeza. Antes de saltar al césped de la ciudad deportiva para disputar el partido ante el Madrid, las escenas en el túnel de vestuarios también eran atípicas.

Charlyn y Soni, cogidas por la espalda, miraban a su capitana repartir besos y abrazos a canteranas y empleados del club. Nada de arengas. El Levante Femenino tenía la tercera plaza amarrada desde la semana pasada. No hacía falta decir nada. Ganar podría ser la mejor despedida para Prim, quien anunció su retirada esta misma semana a sus 34 años.

Lo intentaron por todos los medios las de Quino. Fueron superiores al Madrid. Las visitantes estuvieron en su campo durante la mayor parte del encuentro. Incluso al final, el Levante pudo haber empatado. Pero entre la mala fortuna y alguna que otra discutible decisión de la colegiada, los tres puntos se fueron para Madrid.

Pero Sonia no paraba de sonreír. Y de llorar. Tras el partido y el homenaje decía que no le quedaban «lágrimas». Antes de arrancar el encuentro, la plantilla granota y canteranas posaron con una camiseta azul con el cuatro de la capitana que rezaba: «Gracias». Al finalizar, el club le dio un cuadro con fotos que resumían algunos de los momentos más importantes de su etapa como levantinista.

«Hasta que no pasen los días no voy a asimilar todo lo ocurrido durante los trece años en los que defendí con orgullo este escudo», decía. Todavía le queda un partido para hacerlo. Y después, ¿qué? Después, lo que quiera. «Ojalá pudiese seguir vinculada al Levante», decía ayer Tomás Pérez. El que fuese vicepresidente del club azulgrana y presidente de la sección femenina no podía faltar ayer al homenaje de Prim. Ella fue el primer fichaje que realizó cuando ocupaba el cargo de director técnico de la sección de fútbol femenino. «Fuimos el que iba a ser entrenador, Josep Alcácer, y yo a la fase final del campeonato de fases territoriales. Teníamos referencias de ella y vimos la selección de Madrid. Me puse con las gestiones para traérnosla a ella y a Bárbara Lobo 'Barbi'. Finalmente se incorporaron. Mover a las jugadoras de sus ciudades no era fácil, las familias también se lo pensaban más...», afirma Tomás Pérez.

Sonia Prim sólo le puso una condición para fichar por el Levante, que se esperase a que tuviera aprobado el selectivo «para continuar los estudios en Valencia». Con la cabeza tan bien «amueblada» desde tan joven era difícil pensar que las cosas iban a salir mal. El exmandatario granota todavía recuerda el día que fue a por ella a la estación del tren. «Llegó sola con su maleta. En jugadores jóvenes que mueves de una ciudad a otra hay una responsabilidad por parte del club, no sólo de no perder de vista su desarrollo deportivo, también personal. En el caso de Sonia, ella es un espejo donde deben mirarse las niñas y los niños que quieran jugar a fútbol. Con esfuerzo logró sacar dos carreras mientras jugaba a fútbol en Primera».

Prim siempre ha agradecido el apoyo del Levante en sus decisiones. Uno de esos momentos en los que el club demostró estar a la altura fue en 2010 cuando ella decidió sacarse las oposiciones para Policía Nacional en Ávila: «Le animé y le dije que lo intentara pero que no dejase de jugar a fútbol. El Atlético le dejó hacerlo allí». Cuando terminó su formación, pidió el traslado a Valencia. Pérez se muestra orgulloso de la trayectoria de su primer fichaje para el Levante: «El tiempo ha demostrado que ni ella ni yo nos equivocamos».