Sergio León: «En el Levante me dan la confianza que quería»

Quico Catalán sigue sorprendido por haber logrado el fichaje de Sergio León. «Aún no entiendo cómo un futbolista que nunca ha tenido ninguna relación con este club ha querido vestir esta camiseta de la forma que él ha querido. No sé por qué. No tiene mucha explicación. Sin ninguna explicación, desde hace muchos meses dijo que quería jugar en el Levante. No ha sido una operación fácil, pero la parte que ha dependido del jugador ha sido muy importante», ha comentado el presidente azulgrana durante la presentación oficial del delantero.

Inmediatamente después, el ariete andaluz ha ofrecido algunos de los argumentos que le han llevado a elegir Orriols. «Desde el primer momento, desde hace varios años, llevan llamándome a la puerta. Estuve hablando con Luis Helguera y Tito y me comprometí a venir. Me daban la confianza que quería. He venido con mucha ilusión y muchas ganas de coger la confianza que perdí la temporada pasada», ha explicado Sergio León, quien ha explicado cuándo recibió la primera llamada del Levante. Fue en el verano de 2017: «Cuando termina mi temporada en Osasuna. Tenía también ofertas de bastante dinero, pero soy bético y sólo miré volver a casa».

Sergio León llega con ambición después de una temporada dura en el Villamarín. «Vengo de tener un rol bastante amargo en el Betis. Este es un paso más. Voy a dar lo máximo de mí y a intentar meter los máximos goles», ha asegurado el ariete, atraído por el estilo de juego del Levante: «El sistema de Paco López me gusta. Con el míster me he enfrentado desde Segunda B. Es un sistema de juego que me gusta, muy vertical. Ahora tengo que adaptarme un poco a lo que él requiere».

Confía en lograr la permanencia sin sobresaltos. «Las aspiraciones son salvarnos cuanto antes y no sufrir tanto como el año pasado. Espero que este año no se sufra tanto como el año pasado. Había equipo para salvarse antes. Todos los refuerzos que están trayendo son válidos para este proyecto», ha concluido.