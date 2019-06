Sergio León está al caer Sergio León celebra un gol en el Benito Villamarín. / betis balompié Pese a la inminente llegada de Rubi al banquillo del Betis, el delantero tiene un acuerdo casi cerrado con la entidad de Orriols El Levante, a la espera de director deportivo, prevé cerrar pronto el fichaje del ariete ALBERTO MARTÍNEZ VALENCIA. Lunes, 3 junio 2019, 23:58

Quico Catalán tiene muchos frentes abiertos. Mientras avanza en la búsqueda del nuevo director deportivo, el presidente del Levante gestiona los asuntos más urgentes relacionados con la planificación de la próxima temporada. Y hay un optimismo absoluto alrededor del fichaje de Sergio León. Pese a que la salida de Tito Blanco y Luis Helguera generó incertidumbre en la negociación, la entidad de Orriols confía en que la incorporación del delantero andaluz quede cerrada muy pronto.

Al no haber todavía un relevo para Tito, Quico Catalán se ve obligado a asumir tareas extraordinarias en el día a día. Y es que, en estas fechas, hay temas que no pueden esperar. Ayer, como ha ocurrido en diferentes ocasiones desde que se certificó la permanencia, el presidente se reunió con el entrenador granota, Paco López, para resolver determinados aspectos que influyen en la configuración de la futura plantilla.

Hay varios nombres sobre la mesa. Como el de Sergio León. El futbolista del Betis se alza como una de las prioridades para reforzar el ataque granota. El Levante tiene un acuerdo prácticamente cerrado con el delantero, mientras que las negociaciones con el club verdiblanco se encuentran muy avanzadas. De esta forma, pese a haber existido algunos momentos de dudas, la operación está al caer.

El consejo confía en reunirse esta semana para conocer al principal candidato a la dirección deportiva

Precisamente, fue Luis Helguera la persona que lideró las conversaciones con tal de pescar a Sergio León. El pasado 15 de mayo, el cántabro anunció que abandonaba la secretaría técnica del Levante. Una circunstancia que, unida a la salida de Quique Setién del Betis, produjo desconcierto dentro de las negociaciones. Al mismo tiempo, otro club se unía a la puja por el atacante cordobés.

Sergio Léon no entraba en los planes de Quique Setién. De ahí que sólo haya acumulado 633 minutos en Liga y no haya marcado ningún gol durante la pasada campaña. El Betis prevé anunciar la llegada de Rubi a su banquillo durante las próximas horas, aunque en Orriols consideran que este hecho no va a afectar a la operación. El atacante tiene contrato hasta 2021 con el club andaluz, que desembolsó 3,5 millones de euros en 2017 por su fichaje y aspira a recuperar parte del dinero invertido.

En cualquier caso, la prioridad del Levante pasa por la incorporación de un director deportivo que tome el relevo de Tito. Catalán estrecha el cerco y el consejo de administración confía en reunirse esta semana para saber quién es el principal candidato propuesto por el presidente. Algunas de las opciones que han planeado sobre el Ciutat de València son Manolo Salvador, David Navarro, Víctor Orta o Nico Rodríguez. Tampoco se descarta la vuelta de Luis Helguera.