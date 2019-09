«El secreto es que hemos crecido sin olvidarnos de que somos una familia»

En tránsito hacia los 90, Francisco Fenollosa vive de una manera muy particular cualquier incidencia del Levante.

-¿Dígame qué tiene de especial este aniversario?

-Cualquier celebración de este tipo es para disfrutarla. Yo no puedo vivir sin el Levante, es mi vida. Y cuando cumple años, lo disfruto y lo vivo como si fuera algo propio.

-¿Qué es ser del Levante?

-Para mí todo. A los 9 años ya era de este equipo. Muchos han perdido pisos y dinero por este club... para mí es todo un sentimiento.

-¿Viven su mejor momento?

-Sin duda. Estamos en Primera, pagamos las deudas y disfrutamos con el fútbol en el Ciutat y con todas las secciones que tenemos.

-Usted se acuerda de...

-De Vallejo, por ejemplo. Primero había allí carrera de galgos, luego se jugaba el partido y después había baile... con algún apretón que otro -risas-. También me acuerdo de los que no están: Ramón Victoria, Preciado... nunca me los quito de la cabeza.

-¿Es un milagro lo de este club?

- Las penurias son historia. Catalán es un gran gestor pero no veo que se vuelvan a dar situaciones como aquella en que estuvimos a punto de bajar a regional si perdíamos con el Nàstic.

-110 años... son muchos.

-Somos el decano. Cuando Colón descubrió América ya había granotas allí. Ahora los niños llevan orgullosos camisetas del Levante.

-Pero el fútbol de hoy en día...

-El secreto es que hemos crecido sin olvidarnos de que somos una gran familia. Eso es el Levante y los jugadores lo perciben desde el primer momento. Por ejemplo, enseño a Vezo a hablar valenciano.