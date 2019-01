A dar un salto en medio de la distracción copera del Sevilla Paco López, durante el entrenamiento de ayer en el Ciutat. / adolfo benetó/levante ud El Levante busca la segunda victoria consecutiva ante un rival cansado pero muy fuerte en su casaToño no viaja por lesión mientras que Catalán y Tito se reúnen en el hotel del equipo con el agente de Campaña, que sigue sin renovar JOSÉ MOLINS Sábado, 26 enero 2019, 01:12

valencia. La Copa del Rey juega a favor del Levante. A pesar de que el equipo ya no está en la competición, aunque la reclamación en los despachos sigue abierta, el desarrollo de los cuartos de final le puede allanar el camino este mediodía. El partido ha caído en medio de la eliminatoria entre el Sevilla y el Barcelona, en la que los andaluces tienen el marcador a favor y mucha ilusión para la vuelta, que se disputará el próximo miércoles. Esto les ha provocado también un considerable cansancio por el esfuerzo, con Sarabia tocado, y Jesús Navas y Escudero lesionados, lo que motiva la necesidad de hacer rotaciones hoy ante los de Paco López. Sin duda una ocasión que el conjunto valenciano quiere aprovechar.

En una realidad paralela, el de hoy sería el segundo duelo consecutivo en el Pizjuán, en una saga de tres encuentros, ya que los granotas ocuparían el sitio del Barcelona en la Copa del Rey si la Federación le hubiera dado la razón al club con el caso de la alineación indebida de Chumi. Pero en el mundo real, el Levante quiere sacar partido de las circunstancias para asaltar uno de los estadios más complicados de España, ya que el Sevilla sólo ha perdido un partido en casa.

La victoria del pasado domingo ha dado un golpe de moral a los granotas, que acabaron con una mala racha y buscan hoy el segundo triunfo consecutivo para pegar un salto en la igualada clasificación. Lo que les permitiría, en el mejor supuesto, abrir una brecha de nueve puntos con el descenso y dormir hoy a sólo dos puntos de Europa, si Villarreal y Getafe no puntúan.

El técnico descarta a Luna, Vukcevic y Prcic y se lleva a Manzanara

Lo cierto es que los de Paco López ya llevan mejores números que en la primera vuelta, en la que perdieron contra Valladolid y Sevilla. En esta segunda parte de la Liga vencieron a los pucelanos y si puntúan en el Sánchez Pizjuán sumarán cuatro o seis puntos más, para acercarse a ese objetivo de 40 a final de curso.

El problema para el técnico granota es que sigue sin llegar el central que está pidiendo a gritos desde que se lesionara Postigo. Sólo tiene disponibles a Rober Pier y Cabaco, pero el gallego está al límite de la sanción y si ve una amarilla el panorama sería trágico. Para hoy el entrenador maneja dos opciones: alinear al lateral Coke como tercer central, donde ya jugó la semana pasada y marcó un gol, o cambiar el sistema y apostar por un 4-4-2.

Pero además de esto, ayer el técnico recibió la mala noticia de la lesión de Toño, que no pudo subirse al avión por unas molestias. Esto le obligará a cambiar la banda izquierda, donde Moses Simon es el favorito para ocupar el carril. Precisamente por la ausencia del carrilero valenciano llama más la atención el descarte de Antonio Luna, único lateral izquierdo puro.

La situación de Luna

Sin duda supone un mensaje directo de Paco López para el ex del Eibar, con el que apenas cuenta y del que no se descarta una salida en estos últimos días de mercado. Ayer su representante, el mismo de Campaña, estuvo en el hotel del equipo en Sevilla y se reunió con Tito y Quico Catalán, en uno de los muchos encuentros que han tenido últimamente por el futuro de ambos futbolistas, ya que el mediocentro sigue sin renovar, ante el interés de varios clubes.

Precisamente José Campaña regresa a al estadio que le hizo debutar en Primera, y lo hace en el mejor momento de su carrera, con el club hispalense precisamente acechando para ficharlo si no se concreta su renovación. «Es especial porque vuelvo a casa, pero vamos a ir a ganar, tengo que pensar en mi club, al Sevilla le tengo cariño pero vamos a sacar algo importante de allí», aseguró ayer el mediocentro. «Tengo mucho que agradecer al Levante, me ha dado confianza y soy un jugador más maduro, con experiencia, eso me hace más fuerte», valoró el jugador andaluz sobre su trayectoria como granota.

Tampoco pasaron desapercibidos los descartes de Vukcevic y Prcic. Ninguno de los dos fichajes ha aprovechado hasta el momento sus oportunidades sobre el césped, y ayer el entrenador prefirió convocar en su lugar a Fran Manzanara, jugador del filial. Otro mensaje directo para ambos futbolistas, que deben mejorar su rendimiento para revertir la situación.

Por su parte, el Sevilla lleva cuatro jornadas sin ganar en la Liga y no logra la victoria desde diciembre. Aún escuece en Orriols el 2-6 de la primera vuelta, en el peor momento de los granotas, mientras que el único triunfo azulgrana en el Pizjuán llegó con Caparrós en el banquillo, ahora en el palco sevillista.