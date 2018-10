«Tenemos que salir enchufados desde el primer minuto sea el rival que sea» «Han hinchado a faltas a Dwamena. El único que no lo ha interpretado así ha sido el árbitro. No soy capaz de entenderlo», lamenta el técnico Paco López Entrenador del Levante M. RODRÍGUEZ LUGO. Miércoles, 31 octubre 2018, 00:59

Paco López dio un toque de atención a sus futbolistas en el descanso, cuando el Lugo llevaba ventaja en el marcador. El entrenador del Levante echó en falta una mayor intensidad en el tramo inicial del encuentro, aunque se mostró conforme con la imagen ofrecida por el equipo durante el segundo acto. El empate, con Borja Mayoral como protagonista, pone de cara la eliminatoria copera. Toca rematar la faena en el Ciutat de València.

«Nos ha costado entrar en el partido. Hasta los 25 minutos no hemos estado bien. Luego hemos tratado de cambiar la línea de cuatro. En la segunda parte hemos cambiado aspectos y hemos tenido ocasiones para ganar», explicó Paco López, quien valoró la mejoría de sus hombres tras el descanso: «Estoy satisfecho. Los primeros minutos no hemos estado bien colectivamente. En parte es comprensible, pero nos tenemos que dar cuenta de que desde el primer minuto hay que salir enchufados sea el partido que sea y sea el rival que sea. Me quedo con lo último del equipo, con el trabajo y el esfuerzo. Restan 90 minutos y aquí no se puede dar la eliminatoria ni por ganada ni por perdida».

El preparador granota apostó por las rotaciones. Samu García se estrenó esta temporada y aprovechó la ocasión. «Viene entrenando muy bien y se ha merecido la oportunidad, como el resto de jugadores», apuntó el técnico, quien también dio la titularidad a Mayoral: «Borja ha hecho un gran trabajo, pero como el resto. No me gusta individualizar. Esto es un equipo».

Paco López lamentó la actuación del colegiado con Dwamena: «Le han hinchado a faltas. El único que no lo ha interpretado así ha sido el árbitro. No he visto tantos agarrones y faltas desde hacía tiempo. Una de sus virtudes es el cuerpo a cuerpo y eso le ha restado rendimiento. Pero hay un juez. Me ha sorprendido. Me he quedado helado porque han sido faltas clarísimas. No soy capaz de entenderlo. El chico ha hecho un gran trabajo».