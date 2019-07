Ruben Vezo: «Me fijaba mucho en Thiago Silva y Otamendi. Tenemos cosas parecidas» Ruben Vezo, durante su presentación oficial. / adolfo benetó/levante ud «Poseo liderazgo. Me gusta hablar a los compañeros, ayudar y motivar», asegura el central del Levante, que no se preocupa por su precio ALBERTO MARTÍNEZ VALENCIA. Lunes, 22 julio 2019, 00:32

Orriols se convirtió en la válvula de escape que necesitaba Ruben Vezo. El central quería abandonar el segundo plano que ocupaba en el Valencia desde 2014 y su cesión al Levante en el pasado mercado invernal le devolvió la ilusión. Así, cuando concluyó la temporada, sabía que su paso por el Ciutat no se iba a limitar a un mero préstamo. El club azulgrana también estaba convencido de ello, por lo que ha acabado desembolsando cinco millones más dos en variables para hacerse con el defensa luso en propiedad.

-En cuanto llegó al Levante, se hizo un sitio en el once titular. ¿Se siente un central de jerarquía?

-Yo creo que en todos los equipos los centrales son los que tienen la jerarquía, pero porque son los que ven casi todo el partido de frente y suelen hablar más. Al final, todos los centrales del fútbol poseen jerarquía.

«En el Valencia podía hacer un partidazo y luego me quedaba cinco encuentros sin jugar», admite el defensa

-¿Y se siente un futbolista con personalidad y capacidad para liderar?

-Yo creo que sí que tengo liderazgo. Me gusta hablar a los compañeros, ayudar y motivar.

-¿Quiénes fueron sus referentes cuando comenzaba en el fútbol?

-Cuando era más joven me gustaba mucho Thiago Silva. Creo que teníamos muchas cosas parecidas. Él no es muy alto y yo tampoco. Me gusta anticiparme y a él también. Es un jugador en el que me fijaba mucho porque creo que tenemos algunas cosas parecidas en la manera de jugar. Y en la liga portuguesa también me fijaba mucho en Otamendi porque tenía las mismas características. Y ahora el central que más me gusta es Virgil van Dijk.

-¿Ve en el Levante un lugar para asentarse o sólo un paso dentro de su crecimiento?

-Yo estoy donde quiero estar. Se lo transmití al final de la temporada pasada a quien se lo tenía que transmitir. He firmado un contrato de cinco años y yo me veo aquí tiempo. Yo lo que quiero es ayudar al equipo a conseguir sus objetivos y hacer las cosas bien.

-¿Desde el principio dejó claro al Valencia que quería ser traspasado al Levante o hubo un período durante el que escuchó ofertas?

-Al final, en las últimas semanas de la temporada, me habló el 'presi' -Quico Catalán- y me dijo que quería que me quedara. El entrenador -Paco López- y Tito también me lo dijeron. Y yo les dije que yo también quería quedarme. Al final los dos queríamos y las cosas se han hecho.

-¿Presionó al Valencia para que pusiera cierta flexibilidad en la negociación con el Levante?

-Yo creo que en eso no tenía que meterme. Para eso están los clubes, que tienen que entenderse y buscar la mejor solución. El Valencia sabía mi intención y yo no me metí en las negociaciones. Eso es cosa del Valencia y del Levante.

-¿Con qué sabor deja el Valencia, donde no ha sido protagonista?

-Lo dejo con la conciencia tranquila. Siempre he trabajado al máximo, nunca he dicho una mala palabra y mi comportamiento siempre fue de diez. Siempre que entré en el campo, lo intenté y lo dejé todo. Al final me voy con el sentimiento de haber hecho lo máximo que podía hacer.

-Se alza como el defensa más caro de la historia del club. ¿Eso puede suponer una losa?

-No. A mí me da un poco igual porque al final no es eso lo que va jugar. En mi cabeza no interfiere nada. Eso es cosa del mercado. Es el valor que han creído que era adecuado para que esté aquí hoy y no me fijo en esas cosas.

-¿Con 25 años, aún tiene mucho margen de mejora?

-Sí. Ningún jugador tiene un techo. Siempre se puede mejorar. Tienes que tratar de trabajar siempre al máximo y cuidarte para que luego en el campo puedas rendir mejor.

-¿La prioridad de Paco López pasa por reducir sensiblemente la cifra de goles recibidos?

-Los delanteros tienen la labor de meter goles y los defensas tenemos la labor de que no nos metan goles. Al final, para nosotros que no nos metan goles es como un gol para los delanteros. Es importante. Si dejas la portería a cero estás más cerca de ganar. Y si tienes futbolistas como Morales, Roger o antes Mayoral, jugadores que meten muchos goles, vas a estar más cerca de ganar porque sabes que ellos van a meter.

-¿Cree que su alto rendimiento en el Levante ha sorprendido?

-Soy el mismo jugador. No soy ni mejor ahora ni peor cuando estaba en el Valencia. Simplemente aquí me han dado la oportunidad de verdad que en el Valencia en seis temporadas no he tenido para demostrar lo que sé hacer. Tener una continuidad de partidos que en el Valencia no tenía. Si no tienes continuidad de partidos es difícil que yo o cualquiera pueda sacar el mejor rendimiento. Podía hacer un partidazo y luego me quedaba cinco partidos sin jugar. Y al final es difícil rendir siempre a un nivel alto si no tienes continuidad.