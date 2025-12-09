Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Rubén García pide perdón tras el gol contra su exequipo. EP

Rubén García: «No es una victoria contra el equipo que me gustaría»

El exjugador del Levante se mostró contento por los tres puntos, pero decepcionado de marcar y vencer al club que lo vio crecer

Gabriel Strazzeri

Valencia

Lunes, 8 de diciembre 2025

Rubén García, mejor jugador del partido, expresó la importancia de los tres puntos para el Osasuna en la búsqueda por la permanencia, aunque hubiera ... preferido que este resultado no afectara al Levante. «Contentos porque tres puntos en casa saben mejor y eran súper necesarios. Igual hubiera preferido que no fuera contra el Levante, pero ha tocado hoy. El fútbol y la vida nos lleva a cada uno a un lado. No es una victoria contra el equipo que me gustaría, pero debo estar contento», dijo abiertamente.

