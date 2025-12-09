Rubén García: «No es una victoria contra el equipo que me gustaría»

Rubén García, mejor jugador del partido, expresó la importancia de los tres puntos para el Osasuna en la búsqueda por la permanencia, aunque hubiera ... preferido que este resultado no afectara al Levante. «Contentos porque tres puntos en casa saben mejor y eran súper necesarios. Igual hubiera preferido que no fuera contra el Levante, pero ha tocado hoy. El fútbol y la vida nos lleva a cada uno a un lado. No es una victoria contra el equipo que me gustaría, pero debo estar contento», dijo abiertamente.

Asimismo, manifestó lo necesario que era este triunfo para un equipo que tenía 12 puntos y que ahora se aleja de la zona de descenso. «Estos puntos saben a necesarios. Tampoco estábamos tan mal para cómo se nos daban los resultados. Hoy creo que hemos hecho un buen partido. Obviamente se pueden hacer mejor las cosas, pero hay que estar contentos por lo difícil que es conseguir tres puntos», declaró.

Respecto a la afición, el valenciano demostró lo crucial que es para el Osasuna regalarle buenos partidos a los presentes en El Sadar. «Para nosotros es muy importante conseguir victorias, pero en casa más por la parte anímica y emocional. Hay que darle alegrías a nuestra afición», finiquitó el mediocampista.