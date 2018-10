Roger y Morales, sociedad letal Roger celebra su gol en el Bernabéu junto a Toño y Morales. / EFE/Rodrigo Jiménez Los dos futbolistas, con nueve tantos, son la tercera pareja más goleadora de la Liga JOSÉ MOLINS VALENCIA. Lunes, 22 octubre 2018, 00:26

Un goleador siempre cuesta muy caro. Es la misma cantinela que utilizan todos los clubes en cada mercado de fichajes. Pues el Levante no tiene a uno, sino a dos. A una pareja de Champions. Y de la cantera. La formada por Roger Martí y José Luis Morales. Entre ambos suman nueve goles en estas nueve jornadas, lo que les permite ser la tercera dupla más realizadora de la Liga. Solamente les superan Messi y Luis Suárez, con 11 goles, y los sevillistas Ben Yedder y André Silva, con 12.

Las dos estrellas del Levante están en su mejor momento. Morales maravilla en toda España con sus galopadas y desde todos los rincones se preguntan por qué no va a la selección. Ha disputado todos los minutos de la competición (único jugador junto a Oier) y su encuentro en el Bernabéu fue de sobresaliente, con un gol y varias acciones meritorias, ya que fue una pesadilla para Sergio Ramos y Varane. Abrió el marcador y dio una ehibición, incluso pudo marcar otro en la última jugada del partido. Está apercibido, con cuatro tarjetas amarillas, al borde de la suspensión, pero de momento aguanta para no causar baja y a veces tiene que reprimirse para no arriesgar y ver la cartulina, lo que no le impide brillar.

Su sociedad con Roger es letal. Se conocen desde que estaban en el filial granota, y en los campos de la ciudad deportiva de Buñol han forjado una amistad inquebrantable con el paso del tiempo. «Llevamos siete años juntos, con solo mirarnos nos entendemos, así es muy fácil jugar», dice el madrileño sobre el de Torrent.

«Llevamos juntos siete años, con solo mirarnos nos entendemos», dice Morales sobre Roger

El delantero valenciano está disfrutando por fin en la máxima categoría, tras la grave lesión que le tuvo apartado media temporada pasada, y no quiere dejar pasar la oportunidad de triunfar. Llevaba un mes sin marcar, desde su gol al Sevilla, pero en el Bernabéu anotó el que encarrilaba la victoria histórica de penalti. Juntos han protagonizado los dos triunfos más sonados esta temporada, ya que en el Villamarín contra el Betis también capitalizaron todos los goles granotas.

Además, Roger marcó un doblete en el derbi contra el Valencia y Morales anotó desde los once metros ante el Celta. Dos futbolistas básicos en el esquema de Paco López que no se ponen techo para continuar creciendo. El madrileño suma y sigue como máximo goleador de la historia del Levante en Primera División con 24 dianas, seis más de las que hizo Barral.

La competencia de Boateng y los flamantes fichajes de Dwamena y Borja Mayoral ha espoleado más a Roger para afianzarse en la titularidad a base de goles y se ha situado en el cuarto lugar de la tabla de máximos realizadores de la Liga.