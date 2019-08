Roger lanza un órdago al Levante Roger Martí celebra uno de sus goles durante el partido contra el Villarreal. / jesús montañana El de Torrent, en la agenda del Espanyol, considera que no se reconocen sus méritos y deja su futuro en el aire: «Ya se verá lo que pasa» El ariete pide más protagonismo y no descarta su salida en el tramo final del mercado ALBERTO MARTÍNEZ VALENCIA. Domingo, 25 agosto 2019, 00:22

Roger Martí se hizo oír. En todos los sentidos. Tanto dentro como fuera del campo. El viernes por la noche le bastaron diez minutos para revolucionar el encuentro con dos goles de penalti que supusieron una sorprendente remontada ante el Villarreal. El delantero del Levante volvió a entrar desde el banquillo y, al finalizar el encuentro, puso voz a su rabia. En absoluto está conforme con su situación al haber actuado como suplente en las dos primeras jornadas de Liga. Está convencido de que merece más. La competencia con Sergio León y Borja Mayoral es feroz. Por eso, a nueve días para el cierre del mercado estival, deja su futuro en el aire.

El pasado verano, el Levante renovó a Roger hasta 2023. El club le blindó con una elevada cláusula de rescisión, aunque está obligado a traspasarlo o mejorarle el sueldo en caso de recibir una oferta de al menos 12 millones de euros. El ariete valenciano, en la agenda de equipos como el Espanyol, no garantiza su continuidad en Orriols. Pretende gozar de más protagonismo del que está teniendo desde el tramo final de la pasada temporada. Y ha utilizado sus decisivos goles frente al Villarreal como una reivindicación.

El mercado cierra el 2 de septiembre y Roger no descarta nada. «Bueno, lo único que sé es que tengo contrato. Y tengo que seguir trabajando como lo estoy haciendo. Llevo los dos partidos saliendo desde el banquillo y no me gusta sobre todo después de la temporada que hice el año pasado. Pero bueno, es lo que decide el míster. Me toca callar y ya se verá lo que pasa. Pero yo estoy muy tranquilo, trabajando como siempre y sabiendo que tengo contrato aquí. Yo tengo que salir y dejarme todo en el campo. Luego el que decide es el míster», comentó el valenciano tras el choque.

El valenciano supera a Barral como segundo máximo goleador de la historia del club en Primera

En estos momentos, no hay ninguna negociación abierta para traspasar a Roger. Sin embargo, tanto el delantero como el Levante son conscientes de que los acontecimientos se pueden precipitar en los últimos días del mercado. Precisamente, el Espanyol sabe de la situación del de Torrent. El club catalán busca un sustituto para Borja Iglesias y está tratando de zanjar la incorporación de Jonathan Calleri. El ariete granota aparece como alternativa.

Roger espera seguir disfrutando en Orriols, aunque lanza un órdago. «Yo siempre he dicho que estoy muy agradecido al Levante, pero también creo que me estoy ganando muchas cosas y muchas veces no se me reconocen. Parece que siempre tengo que hacer el doble. Pero estoy muy tranquilo, tengo contrato aquí y sigo trabajando como el que más. Lo que pase nadie lo sabe», avisó. El atacante marcó 13 tantos en la pasada Liga. Y ya se alza como el segundo máximo goleador de la historia del club en Primera. Suma 19 dianas, superando a un Barral que acumuló 18. Morales encabeza la lista con 32.

El pasado viernes, Roger expresó su rabia dentro y fuera del césped. Ahora, con el Levante obligado a acelerar la operación salida para cumplir el fair play financiero, el delantero pide más confianza.