Roger: «Me entiendo bien con Morales. Tenemos química» Martes, 23 octubre 2018, 00:57

Roger Martí recuperó la titularidad el pasado sábado y no lo dudó a la hora de lanzar el penalti. El delantero del Levante se alzó como uno de los protagonistas de la histórica victoria contra el Real Madrid. El de Torrent ha formado un fructífero tándem con el Comandante. «Son muchos años jugando juntos. Me entiendo muy bien con Morales. Desde el filial tenemos esa química y es bonito que compañeros con los que has jugado en el filial hayamos llegado al primer equipo, que es la meta que te pones», explicó en declaraciones a la web oficial del club granota.