Roger empieza de cero con Paco López Roger y Paco López dialogan ayer. / lp Técnico y jugador charlan a la salida de las pruebas médicas | El delantero de Torrent ha realizado trabajo extra durante las vacaciones para volver con buen tono físico en el inicio de la pretemporada J. GASCÓ/M. RODRÍGUEZ VALENCIA. Viernes, 5 julio 2019, 00:46

Una de las imágenes de la jornada en la vuelta al trabajo del Levante, el inicio de las pruebas médicas, se produjo en la calle. La charla que mantuvieron Paco López y Roger Martí dio pie a todo tipo de interpretaciones a lo largo de la jornada de ayer. Varias fotografías circularon por las redes, pudiéndose interpretar cierta tensión en los rostros de los dos protagonistas en algunas de ellas.

La realidad la marcará el verano y la competición donde la idea de Roger Martí es empezar de cero. El futbolista fue del primer grupo en someterse a los análisis una vez concluidas las vacaciones. Los primeros datos con los que el cuerpo técnico empezará a trabajar a partir del lunes en Buñol.

Igual que con otros, como Morales o Coke, Paco López intercambió unas palabras con él. El encuentro con Roger se produjo en público, ya que ambos se vieron a la salida de la clínica. Allí estuvieron departiendo durante entre cinco y seis minutos, espacio de tiempo en el cual gesticularon. A partir de ahí, el tiempo dirá el rol del delantero.

El club ha reiterado que el futbolista es un activo y por ahora no hay ofertas que puedan hacerle salir

Roger ha vuelto de las vacaciones con un buen tono físico. El delantero de Torrent invirtió parte de los últimos días en llegar fuerte y sin un gramo de más a los primeros entrenamientos de la pretemporada. Empieza de cero con Paco López. Borrón y cuenta nueva después de un curso en el que no llegó a entender su rol de suplente -sobre todo en el tramo final- a pesar de sus 13 tantos en Liga, donde durante muchas jornadas fue el máximo realizador del conjunto granota.

Paco López colocó en su once tipo a Morales y a Mayoral como referencias en ataque, y a Roger esto no le gustó. En el club se mantiene que el futbolista es un activo, que se cuenta con él y que sería una temeridad querer desprenderse de un jugador con sus datos en la última temporada. La realidad es que no ha llegado por él una oferta que a alguna de las partes obligue a plantearse una salida. Y si todo sigue igual, el '9' de Torrent seguirá.

Renovó el pasado verano, con Tito al frente de la dirección deportiva. El de Benidorm confió abiertamente en el delantero valenciano. Tiene 30 millones de cláusula de rescisión y, en caso de recibir una oferta de 12 millones o superior, el Levante está obligado a mejorarle el contrato o a aceptarla. De momento, este decorado no se ha producido, pero el verano es largo. Mientras tanto, Roger trabajará en convencer a Paco López de que es su '9'.