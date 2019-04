Roger apunta a Koné y Caicedo Roger celebra uno de sus goles de esta temporada. / levante ud El Pistolero es el tercer goleador histórico en una temporada del Levante en PrimeraLos tantos del valenciano son una de las bazas para la permanencia granota siempre que se logre afinar los errores defensivos del equipo MOISÉS RODRÍGUEZ VALENCIA. Miércoles, 10 abril 2019, 00:53

El Pistolero está en su mejor momento. Roger Martí parece haber dado carpetazo al debate de si es o no delantero para Primera. No hay duda: lo es. Los doce goles que ha rubricado en esta Liga así lo avalan. Este guarismo, además, debería garantizar también la permanencia para un Levante cuya vía de agua está sin duda en la parcela defensiva. A poco que el futbolista de Torrent mantenga su inspiración ante la portería contraria, y se guarnezca mejor la de Aitor, el equipo no debe tener problemas para conseguir el objetivo.

Roger alcanzó el domingo contra el Huesca los doce tantos en lo que va de campeonato, lo que le sitúa en el podio histórico del Levante en una Liga. Tiene por delante a dos delanteros que dejaron huella en Orriols: Caicedo y Koné. Es más, el valenciano está aún en condiciones de igualar la media del ecuatoriano, que rubricó trece tantos en su temporada como granota.

Caicedo hizo 13 goles en 1.706 minutos repartidos en 27 partidos. Roger acumula las mismas participaciones, pero ha disputado 1.694 minutos de Liga. De este modo, tiene 12 minutos en el derbi para igualar al ecuatoriano. Detalle casi sin importancia. Mejor para él y para el Levante sería que marcase tres -o más- tantos en lo que resta de temporada para superar a Koné, máximo goleador histórico del Levante en único campeonato.

Se da la situación de que tanto con Caicedo como con Koné, el Levante consiguió la permanencia. Igual que con el resto futbolistas que lograron un registro con dos dígitos en una misma campaña: Morales en la pasada Liga, Barral en la 14/15 y Pepín en la 63/64, la del debut en la máxima categoría.

Lo que evidencia este dato es algo ya sabido: que los problemas del Levante no están en la portería contraria sino en la propia, ya sea el inquilino Aitor u Oier. A poco que Paco López logre atajar este problema, Roger Martí está dando argumentos para la permanencia. Y esto a pesar de que en algún tramo de la temporada haya perdido la titularidad en beneficio de Borja Mayoral.

Roger está también en disposición de asentarse en el segundo escalón de otro podio. Como apuntó ayer la agencia EFE, el valenciano está a un tanto de entrar en el podio de realizadores históricos en Primera con el Levante, contando los tantos de todas las temporadas. El Pistolero suma 16. Tiene lejos a José Luis Morales (30), pero sí son asumibles para él David Barral (18) y Mustapha Riga (17).

Este último es otro de los futbolistas con números notables en la estadística a una temporada: 9 y 8 goles, respectivamente, en los dos cursos que fue granota. En esos números se han movido a lo largo de la historia futbolistas levantinistas como Deyverson (9 goles), o Rubén Suárez, Víctor Casadesús, Stuani y Serafín (8).