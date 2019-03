Rochina llama a la calma: «Preocupación ninguna»

valencia. Rubén Rochina fue uno de los protagonistas del encuentro. El saguntino marcó el segundo tanto, aunque no sirvió para garantizar la victoria. Hace un llamamiento a la calma: «En el vestuario no hay nerviosismo en ningún momento. Este tipo de partidos te lleva a eso. El Eibar no te deja respirar, no te deja hacer tu fútbol y te mete en su dinámica. Con el 2-1, tenemos dos ocasiones clarísimas para hacer el tercero. No las metes y al final te toca sufrir 20 minutos en que te hacen el empate. Con los buenos partidos que hemos hecho nos hemos acostumbrado mal a estar dominando todos los partidos ante cualquier rival. El fútbol tiene muchas fases».

La zona roja se queda a cuatro puntos. «Preocupación ninguna. Se está viviendo más preocupación en el entorno que la que tenemos dentro. Hay que tener tranquilidad. No estamos en descenso. El que creyese que íbamos a estar salvados a estar alturas estaba equivocado», avisó el futbolista granota, echando la mirada atrás: «¿El aficionado del Levante ha estado tranquilo alguna vez? El aficionado del Levante está acostumbrado a sufrir con un equipo que ha estado en situaciones peores. ¿Si no estamos todos juntos ahora cuándo vamos a estar?».