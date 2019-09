Rober Pier: «Ojalá podamos seguir logrando los objetivos» «Venir en propiedad es una buena noticia. Por fin podemos hacer cosas bonitas», asegura el central después de cuatro años de cesiones JAVIER GASCÓ VALENCIA. Miércoles, 4 septiembre 2019, 23:42

Ya casi se ha convertido en tradición para la parroquia levantinista escuchar las primeras palabras de Rober Pier verano tras verano. Sin embargo, este año tienen una esencia especial debido al fichaje en propiedad del gallego por el club granota hasta 2023. El jugador procedente del Deportivo mostró su alegría en las declaraciones a la televisión oficial del club: «Para mí haber venido al Levante durante cuatro años ha sido algo muy bonito. Este año no es menos, es en propiedad y para mí es una noticia buenísima, para el club también, por fin tenemos una estabilidad y creo que podemos hacer cosas bonitas». El defensor de 24 años llega a Orriols para recuperarse de la rotura de ligamentos que sufrió en el partido frente al Girona la temporada pasada. Un encuentro que Rober Pier todavía recuerda emocionado: «Tras la lesión estaba muy sensible, yo sabía que tenía algo grave y vi la segunda parte desde la grada. Cada ocasión era un vuelco al corazón. Al final del partido lloraba por cualquier cosa». Además, el central, que no quiso fijar una fecha para su recuperación, mandó un ambicioso mensaje a la afición levantinista que le ha apoyado durante cuatro campañas. «Todos me valoran y tengo confianza en el vestuario. Ojalá podamos seguir consiguiendo los objetivos», aseguró, ilusionado, Rober Pier.