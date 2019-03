Róber Pier: «¿Mi futuro? En verano decidiré lo que me ayude a crecer más» Róber Pier, durante un entrenamiento. / adolfo benetó/levante ud «No hay dudas respecto al juego. Estamos a tope de confianza con la idea. Ojalá se adelante lo antes posible la permanencia», afirma el central gallego ALBERTO MARTÍNEZ VALENCIA. Martes, 26 marzo 2019, 01:02

Sigue sin ser propiedad del Levante, pero ya cumple su tercera temporada consecutiva en Orriols. Róber Pier, cedido por el Deportivo, ha crecido con la elástica azulgrana y se ha consolidado en Primera. Tanto es así que se alza como el defensa granota con mayor protagonismo en lo que va de temporada. Se erige en el tercer futbolista del equipo con más minutos acumulados en Liga y Copa. Suma 2.384, sólo por detrás de Campaña (2.496) y Morales (2.450). Una pieza clave en el esquema de Paco López.

-¿Cómo sienta el parón liguero?

-Sirve para mejorar detalles. Es lo que nos está faltando estos partidos. Hemos hecho buenos partidos, aunque ante la Real Sociedad la primera parte no tanto. Podríamos haber sumado más puntos de los que hemos sacado y queremos reflejar eso en los siguientes encuentros.

-Paco López les expresó su enfado durante el descanso en Anoeta.

-Sí, no fue buena la primera parte. Todos lo sabemos. Ya nos pasó en algún otro partido fuera de casa y debemos corregirlo. Lo sabíamos, pero aun así pasó. Tenemos que corregirlo y salir más concentrados y más concienciados de meter intensidad al partido porque, si no, te pasa otra vez lo mismo y vuelves a regalar una parte de un partido.

-Al final, el empate permitió aumentar un punto la distancia con el descenso. ¿Sabe bien?

-El punto es bueno después de cómo se dio el partido. Anoeta es un campo difícil y nos pusieron problemas. A final empatas y ganas una pequeña distancia. Cualquier distancia va a ser importante. Está todo muy apretado y a estas alturas no puedes renunciar a ningún punto.

-Ante el Real Madrid, el Leganés y el Villarreal, el equipo desplegó un buen fútbol pero perdió. ¿Esta circunstancia mina la confianza?

-No se generan dudas. Es verdad que no estamos sacando los resultados que nos gustaría. Te generaría dudas si el juego no acompañase, pero creas ocasiones, tienes opciones de ganar el partido e incluso crees que lo justo habría sido ganarlo. Entonces no tienes esas dudas respecto a tu juego. Estás a tope de confianza con la idea. Si seguimos jugando así, lo más probable es que ganemos pronto partidos. Ojalá se adelante lo antes posible la permanencia.

-Usted es el defensa más empleado por Paco López. ¿Cómo se encuentra en el sistema de 3-5-2?

-Me siento bien. Cuanto más juego, más aprendo y más aporto al equipo. Siempre quiero jugar todo lo posible. Es verdad que nunca había jugado en un sistema de tres centrales, pero creo que tanto yo como mis compañeros nos hemos adaptado bien a eso y ha funcionado bien. Y me gusta tomar la responsabilidad en la salida de balón e intentar ayudar al equipo en ese sentido. Y cuando no lo hago bien, me voy con la mosca detrás de la oreja. Me gusta ayudar en ese sentido.

-Con la llegada de Ruben Vezo, ha crecido la competencia en la zaga. ¿Cómo valora su integración?

-Se ha adaptado muy rápido. El idioma no ha sido un problema porque lleva aquí muchos años. Se ha adaptado muy bien, es un chaval muy abierto. Y en el campo es muy fiable. Lo que ha jugado lo ha hecho bien. Nos ha venido muy bien porque teníamos bajas en esa posición. Ahora ya somos bastantes, pero está jugando porque ha hecho méritos.

-El Levante es uno de los equipos más goleados y más anotadores. ¿Están moderando las cifras?

-Nos hemos centrado bastante en el tema de las transiciones e intentar no quedar muy expuestos a la hora de un posible contraataque del rival. Hemos tomado medidas para eso, pero lo de los goles es muy relativo. Unas veces te marcan goles sin hacerte muchas ocasiones, y otras veces te hacen más ocasiones y no te meten goles.

-El domingo se enfrenta al Eibar. En la visita a Ipurua durante la primera vuelta, marcó el que hasta ahora es su único gol en la élite.

-Me hizo mucha ilusión por ser el primero. Y fue un gol bonito. Me gustó y ayudó para sumar un puntito. Cada punto es importante. Ojalá pueda meter algún gol más.

-Enlaza tres cesiones al Levante y su contrato con el Deportivo acaba en 2020. ¿Cuál es su plan?

-No lo tengo claro, pero de momento estoy tranquilo. He aprendido que hasta final de cada temporada no sabes qué va a pasar... Y hasta el final del verano a veces. Me dedico a intentar jugar lo máximo posible y a salvarnos cuanto antes. Lo del verano ya vendrá y ojalá sea algo bueno para todos.

-¿Le gustaría lograr la estabilidad?

-No tengo ninguna idea preconcebida. En verano decidiré lo que deportivamente para mí sea lo mejor y lo que me ayude a crecer más como futbolista. No tengo otra idea que no sea intentar ser lo mejor futbolista posible.

-¿El Levante y el Deportivo ya están tratando de convencerle a través de sus directores deportivos, Tito Blanco y Carmelo del Pozo, respectivamente?

-Ambos han sido siempre muy buenos conmigo y han tenido mucho interés. La vida es tan caprichosa que uno está en un equipo y otro en el otro. No me están hablando mucho de momento porque creo que ellos también están preocupados de lo que pase en el equipo. De momento, a nivel individual no estamos hablando mucho las cosas. Primero hay que conseguir las cosas colectivas.

-¿Qué representa el Levante para usted?

-No me esperaba estar tres años cedido en el mismo club. Es bonito para mí tener esa pequeña estabilidad de estar en el mismo sitio tres años seguidos con los mismos compañeros. Es un club muy familiar que te hace sentir muy cómodo. Me siento un poco como en casa. Tanto en A Coruña como en Valencia me siento muy cómodo. Se agradece mucho porque siempre tienes la duda cuando te vas a un ciudad nueva, con otro ambiente y otro vestuario. Pero en todo momento me han acogido muy bien.

-Jason y Toño han vivido situaciones convulsas en las últimas semanas. El extremo gallego ha sido pitado y el lateral valenciano ha pasado por prisión. ¿Cómo les ve?

-Ellos tienen esas situaciones. Que te piten no es agradable, pero ambos están tranquilos. Son jugadores del Levante totalmente como puede ser cualquier otro hasta el verano y Toño ha renovado. Los partidos que vayan a participar lo van a dar todo y eso es lo importante para nosotros. Son uno más y estoy seguro de que su mayor intención es ayudar. A Toño lo encuentro bien.