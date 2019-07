El reto de Clerc: «Quiero demostrar que tengo nivel para jugar en Primera»

Carlos Clerc aterriza en el Ciutat de València con un claro desafío: consolidarse en la máxima categoría. «Tengo ganas de demostrar que tengo nivel para jugar en Primera. Es un reto que lo afronto con muchísima ilusión porque es una cuenta pendiente. El año de Osasuna fue muy fugaz porque descendimos y no fue una temporada buena, aunque jugué 25 partidos», reconoció el lateral izquierdo durante su presentación oficial como futbolista del Levante.

El catalán se ha comprometido con el conjunto granota para las tres próximas temporadas. Cerró el acuerdo el pasado mes de enero, ya que llega libre. «Mis primeros contactos fueron con la anterior dirección deportiva, tanto con Tito como con Helguera. Me mostraron ese interés, que venía también de años anteriores. No miré a otro lado y las negociaciones fueron súper fáciles. Fue todo muy rápido. En ningún momento tuve ninguna duda. Quico Catalán, en su momento Tito y ahora Manolo Salvador se han mostrado con mucha confianza hacia mí», explicó.

Derrocha ilusión: «Vengo de conseguir el ascenso con Osasuna y este era un pasito adelante. Es un club que está consolidado en Primera y que tiene grandísimos jugadores. Voy a tener que dar un poquito más para llegar al nivel. La competencia va a ser enorme. Eso no asusta. Al revés, te motiva para crecer». En su demarcación, también se encuentran Toño y Luna: «A pelear. No tengo miedo. No sé si hay uno, dos o tres. Yo vengo aquí a competir, a ayudar al equipo a crecer y luego ya durante el año se establecerán los roles».

El lateral se puede adaptar al 4-4-2 y al 3-5-2: «He tenido la suerte de en estos cuatro años, entre Girona y Osasuna, tocar ambos sistemas. He conseguido ese equilibrio entre defensa y ataque que es lo que se busca en esa posición».