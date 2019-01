La resistente cláusula de Campaña Paco López en un entrenamiento en el estadio Ciutat de València. / manuel molines La opción de Feddal se esfuma para el Levante y Paco López insiste en la necesidad de fichar un central: «Es la posición que más falta nos hace» La renovación del sevillano, en el aire mientras ninguna oferta llega a los 15 millones ALBERTO MARTÍNEZ VALENCIA. Viernes, 25 enero 2019, 00:57

José Campaña es uno de los 'caramelos' en el panorama nacional. 25 años, motor del Levante, experiencia en cinco ligas y una cláusula de rescisión de 15 millones de euros. El sevillano, en el mejor momento de su carrera deportiva, ha despertado el interés de numerosos conjuntos españoles y extranjeros dispuestos a rascarse el bolsillo para ficharle. En la cúpula de Orriols existía inquietud por la posibilidad de que algún equipo apostara fuerte por el centrocampista y abonara el precio que dice su contrato en este mercado de invierno. De ahí que los granotas trataran de blindarle antes de que llegara el mes de enero. No pudo ser y sigue sin haber acuerdo de renovación. Mientras tanto, han llegado ofertas de pretendientes, pero ninguna ha alcanzado el valor del mediocentro.

Sólo queda una semana para que se cierre el mercado de invierno, por lo que, en principio, no habrá sorpresas desagradables. Varios clubes han tanteado a Campaña durante este período y se han puesto en contacto con el Levante. Sin embargo, la entidad de Orriols se ha mostrado firme en sus exigencias: 15 millones de euros. Los dirigentes granotas en absoluto se plantean negociar un traspaso y las propuestas económicas de los equipos interesados no han llegado a la cláusula.

El pasado 21 de diciembre, se produjo una reunión entre el Levante y el representante de Campaña con el objetivo de avanzar en las negociaciones de renovación. La entidad azulgrana aspiraba a zanjar un acuerdo antes de que se abriera el mercado invernal, pero no lo consiguió. Aunque hay predisposición por ambas partes, existen ciertas diferencias. Han aparcado las conversaciones hasta febrero.

El contrato de Campaña expira el 30 de junio de 2020, por lo que el Levante desea prolongarlo e incrementar sensiblemente la cláusula de rescisión. Además, el club está dispuesto a colocar a Campaña en el primer escalón salarial de la plantilla. El sevillano es una pieza fundamental en el Ciutat de València.

El andaluz se alza como el futbolista más empleado por Paco López teniendo en cuenta la Liga y la Copa. Suma 1866 minutos. Al mismo tiempo, encabeza la lista de amonestados. Vuelve a estar apercibido de sanción al acumular nueve tarjetas amarillas. La última, ante el Valladolid cuando el partido ya había terminado. Campaña discutió con un rival sobre el terreno de juego.

Paco López ha hablado sobre este asunto con el centrocampista. «Es un tema que tenemos que controlar. No sólo Campaña, sino todos los jugadores. Tenemos que hacer el esfuerzo. Y él lo sabe. Tanto él como los demás. A veces se puede entender que están con las pulsaciones muy aceleradas, pero tenemos que ser emocionalmente más inteligentes en esos momentos para evitar ese tipo de tarjetas», afirmó ayer el entrenador del Levante, quien volvió a dejar claro su deseo de reforzar la plantilla con un defensa: «Tenemos una ficha libre y ahora mismo la posición que más falta nos hace es la de central. Y la dirección deportiva está trabajando. Yo me centro en lo que tengo ahora».

El gran objetivo del Levante para fortalecer el eje de la zaga es Bastos, de la Lazio: «No me gustaría hablar de casos y jugadores individuales. En lo que pueda o no venir no voy a entrar porque no me conduce a nada», añadió Paco López.

El Levante se interesó sin éxito por la cesión de Zouhair Feddal. El central marroquí encajaba en el perfil dibujado por la dirección deportiva granota, que movió ficha. Sin embargo, el defensa descartó la posibilidad de abandonar el Betis en calidad de préstamo. Además, el futbolista, quien vistió de azulgrana en el curso 2015-16, está recuperando protagonismo en el conjunto verdiblanco y se ha complicado su salida.