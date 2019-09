El gol se reparte en el Levante Morales abraza a Roger en la celebración de un gol. / Lud/adolfo benetó Todos los atacantes del conjunto granota ya se han estrenado como anotadores JAVIER GASCÓ VALENCIA. Viernes, 20 septiembre 2019, 00:40

Los goles son la magia del fútbol y los delanteros los encargados de transformarlos. El Levante parece tener el concepto claro, ya que en las primeras cuatro jornadas todos los delanteros han conseguido anotar al menos un tanto. Sin embargo, parece que el técnico de Silla todavía no ha encontrado a su hombre de confianza en la delantera. Las rotaciones de Paco López en la parte ofensiva del equipo ha permitido que los cuatro atacantes hayan contado con más de 90 minutos cada uno en el tramo inicial de temporada.

El tanto de Borja Mayoral en el Santiago Bernabéu sirvió para abrir su cuenta particular e igualar el registro goleador de Morales y Sergio León en la lucha por la titularidad. El de Parla, que la pasada campaña únicamente consiguió anotar cinco goles en 33 partidos con la camiseta azulgrana, se estrenó el pasado sábado ante el equipo que todavía tiene sus derechos. Mayoral fue el último delantero en encontrarse con el gol, a pesar de ser el segundo que más minutos ha disputado desde el inicio de Liga.

El primer puesto en cuanto a minutos lo ocupa Morales, que también ha participado como extremo. No obstante, la acumulación de minutos no es sinónimo de buen juego. El Comandante no ha tenido el arranque esperado. La pasada campaña el madrileño inició el curso con un doblete ante el Betis en un Benito Villamarín que todavía recuerda el antológico gol que marcó el delantero granota. Contra el Celta marcó el único tanto para los levantinistas y su nombre llegó a sonar como candidato para entrar en la convocatoria de la Selección Española. Cualquier tiempo pasado fue mejor para un tosco Morales, que sólo ha perforado la red una ocasión en lo que llevamos de campaña.

El punta de Torrent es el máximo goleador del equipo tras los dos tantos logrados ante el Villarreal

Si Mayoral y Morales son los que cuentan con más minutos, Sergio León y Roger son los más perjudicados en las rotaciones de Paco López. El cordobés llegó este verano, pero todavía no ha conseguido encontrar el hueco deseado. La buena pretemporada que realizó lo condujo a la titularidad en los dos primeros encuentros. Sin embargo, en los dos últimos partidos, Sergio León ha perdido protagonismo en el once inicial del técnico de Silla. El delantero de La Palma del Río salió desde el banquillo para abrir la lata en el atascado duelo ante el Valladolid que concluyó con victoria granota. En el Bernabéu volvió a ver el encuentro sentado en el banco y no tuvo minutos.

Pero si alguien puede tener queja de las decisiones del míster, ese es Roger Martí. El de Torrent ya reclamó más minutos tras su doblete frente al Villarreal, aunque no sirvió de mucho: «Creo que me estoy ganando muchas cosas y muchas veces no se me reconocen. Parece que siempre tengo que hacer el doble». El máximo anotador granota no ha completado ni un solo partido y únicamente en una ocasión ha partido como titular. Con un total de 126 minutos el delantero levantinista, ocupa la última posición en cuanto a minutos jugados entre los cuatro delanteros.

Los goles se reparten entre unos delanteros que han comenzado la Liga con la puntería afinada de cara a puerta. Semana tras semana formar la dupla de ataque se convierte en un rompecabezas para Paco López. Mientras los tantos sigan llegando, el técnico de Silla lo tendrá complicado. Aunque el verdadero problema será cuando dejen de llegar.