Dos regresos y un dilema para Paco López Coke, junto a Paco López en la charla al inicio del entrenamiento de ayer en Buñol. / adolfo benetó/levante ud El técnico de Silla deberá decidir si desempolva el 4-4-2, sienta a Jason o recoloca al madrileño como central para introducirlo en el equipo El entrenador, que vuelve a Villarreal, recupera a Coke después de seis semanas de baja por una lesión de rodilla M. RODRÍGUEZ VALENCIA. Jueves, 1 noviembre 2018, 23:12

Paco López vuelve el domingo al pasado. A su último pasado, cuando aún no había pisado moqueta en el fútbol. Entre 2014 y 2017 trabajó para el Villarreal guiando el timón de su filial. Cuando ese verano dejó la entidad amarilla para entrenar al Atlético Levante, otro segundo equipo pero en Tercera al fin y al cabo, asumió una apuesta de riesgo. All in. Si no conseguía el ascenso, a sus 50 años habría quemado una de sus últimas opciones de llegar a la élite. Pero confió en su baza, las cartas cuadraron y se dieron los resultados que lo han convertido en uno de los técnicos de moda de la Liga.

El entrenador de Silla regresará a la que fue su casa con un bendito dilema. La vuelta de un jugador tras una lesión siempre es una buena noticia, pese a que el técnico deba devanarse los sesos a la hora de perfilar su alineación. Coke ya tiene el alta. El madrileño no juega un partido oficial desde su expulsión en el derbi. Luego se lesionó en un entrenamiento en la rodilla operada durante su etapa en el Schalke.

Aquello sucedió cuando el 4-4-2 era aún innegociable para Paco López. Luego llegaron los traspiés que hicieron que el equipo fuera trastabillado hasta el batacazo de Valladolid. El técnico lo apostó todo al cambio de sistema que cambió la tendencia en cuanto a resultados, revitalizó la figura de Jason y plantea ahora el dilema con Coke.

El fútbol está plagado de conexiones curiosas. El madrileño vuelve días antes de una partido entre el Levante y el Villarreal, uno de los equipos que más fuerte pujaron este verano para evitar que el futbolista siguiera como granota. En la plantilla azulgrana, junto él y al propio Paco López, Jason y Aitor también tienen pasado amarillo.

Con el retorno de Coke, en la enfermería granota sólo están a día de hoy Vukcevic y Cabaco. Paco López ha seguido en los últimos partidos la doctrina de no tocar lo que funciona. La baja del uruguayo ya le obliga a cambiar uno de los centrales de ese once que ha encadenado cuatro victorias. Y precisamente, ante el regreso de Coke, una de las alternativas es recolocarlo como central.

La otra pasa por ubicarlo de carrilero, al estilo Toño en la banda izquierda. Eso afectaría a Jason, que desde el cambio de sistema está rindiendo a un alto nivel. Y una última alternativa para Paco López sería desempolvar el 4-4-2, su dibujo fetiche pero con el que el equipo no estuvo nada bien el martes en Lugo. Eso sí, en la Copa jugaron muchos no habituales. Las buenas noticias de aquel partido fueron la actuación de Samu García, el primer gol de Mayoral como levantinista y el debut de Aitor Fernández.