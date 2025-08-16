Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los refuerzos invernales del Levante en 2018 JESÚS SIGNES

El récord de cesiones en el Levante

El decano valenciano cuenta ya con cuatro futbolistas a préstamo y todavía aspira a incorporar alguno más, pero en la 2017-18 se firmaron 11 jugadores cedidos

José Martí

Valencia

Sábado, 16 de agosto 2025, 01:04

Al Levante se le han juntado la pobreza y el hambre. O lo que es lo mismo, la escasez económica con la necesidad de ... reforzar una plantilla para hacerla competir en Primera. Para ello, la solución ha sido apostar por las cesiones. Ya han llegado Manu Sánchez, Alan Matturro, Matías Moreno y Goudine Koyalipou. A estos se les podrían sumar Iker Losada, Etta Eyong, Stole Dimitrievsky y otros tantos que suenan para vestir el clásico jersey.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa un doble aviso naranja en la Comunitat por la llegada de «los días más calidos del año» y pone fecha a la bajada de temperaturas
  2. 2

    La CV-35 sufrirá cortes nocturnos durante casi dos meses por el cambio de asfalto
  3. 3 El Valencia anuncia la restricción de una tradicional costumbre en Mestalla
  4. 4 «Si nos llegaran los resultados de las analíticas del agua ya sabríamos el origen de la contaminación y habría denuncias»
  5. 5

    Estos son los tres bares de tapas de la Comunitat seleccionados por la Guía Michelin
  6. 6 El municipio valenciano que ha dormido con manta este viernes 15 de agosto en plena ola de calor
  7. 7 Un funcionario revela la mejor fecha para solicitar la jubilación anticipada
  8. 8 Movistar Plus incorpora cuatro canales a su plataforma para reforzar su oferta
  9. 9

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  10. 10

    Valencia hace cien años, como nunca se había visto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El récord de cesiones en el Levante

El récord de cesiones en el Levante