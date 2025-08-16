El récord de cesiones en el Levante

Al Levante se le han juntado la pobreza y el hambre. O lo que es lo mismo, la escasez económica con la necesidad de ... reforzar una plantilla para hacerla competir en Primera. Para ello, la solución ha sido apostar por las cesiones. Ya han llegado Manu Sánchez, Alan Matturro, Matías Moreno y Goudine Koyalipou. A estos se les podrían sumar Iker Losada, Etta Eyong, Stole Dimitrievsky y otros tantos que suenan para vestir el clásico jersey.

Pero no es la primera vez que el mercado granota se fundamenta en buscar jugadores a préstamo. En el anterior regreso a Primera, en la temporada 2017-18, el Levante firmó, entre el mercado estival y el invernal, hasta 11 futbolistas en calidad de cedidos. Un récord difícil de superar, con una larga ristra de jugadores que, en su mayoría, no dejaron buen recuerdo en Orriols.

En verano se incorporaron Enes Unal, Álex Alegría, Nano Mesa, Erick Cabaco, Sasa Lukic y Rober Pier. Los tres delanteros fueron un fiasco total; entre todos sumaron un gol. Los centrales, Cabaco y Rober Pier, se quedaron en propiedad, y Sasa Lukic se marchó del Ciutat dejando una muy buena imagen.

En invierno la dificultad para mantener la categoría animó al Levante a lanzarse a por siete fichajes más, cinco de ellos cedidos. Así, llegaron a Valencia a préstamo Fahad Al-Mullawad, Iván Villar, Rubén Rochina, Coke Andújar y Giampaolo Pazzini. Los dos primeros nombres, Fahad e Iván Villar, fueron muy sonados. El primero disputó 26 minutos como jugador del Levante. El segundo no llegó a debutar. Rubén Rochina y Coke, en cambio, rayaron a gran nivel y permanecieron. Esa campaña contribuyeron a la sensacional segunda vuelta del primer Levante de Paco López, que se acabó salvando con relativa holgura. Giampalo Pazzini anotó en su debut contra el Madrid y se esfumó. Fue el cuarto delantero fallido.

El miedo de fichar a 'apuestas' sobrevuela el Ciutat. Es un riesgo que, en la mayoría de los casos, no suele salir bien. Pero a la vista está que la última vez que el Levante dependió de las cesiones supo salir a flote. En la pasada década, además, grandes futbolistas como Felipe Caicedo, Jefferson Lerma o Guisseppe Rossi aterrizaron en Valencia como cedidos y proporcionaron un excelso rendimiento.