Levante UD: reafirmación para mantener la fe intacta

Cualquiera se puede permitir un mal día. Hasta el más preparado y concienciado en su trabajo no puede rendir siempre al máximo nivel. Es la ... condición en cualquier ser humano. Y el Levante UD ni mucho menos es una excepción. Eso mismo es lo que le sucedió hace una semana en el Carlos Tartiere de Oviedo. Porque los de Julián Calero, salvo algunos arreones, no se identificaron como ese conjunto fiable, aguerrido y eficaz de otros recientes precedentes. Se esperaba más de ellos. Es un precedente peligroso, pero a su vez se ha trabajado por recuperar la identidad en un tramo de campeonato donde no se permiten más errores de este tipo. Este domingo a las 14:00 horas y contra el Tenerife, quiere demostrarse.

Después de encadenar cinco triunfos seguidos ante su gente, el Levante quiere hacer valer el dicho de que 'no hay sexto malo'. En sus redes ya cayeron el Mirandés, Cartagena, Castellón, Racing de Santander y Real Zaragoza, en ese orden. No obstante, en el bando levantinista no solo está la asignatura pendiente de disipar cualquier posible duda deportiva y anímica del tropiezo en tierras asturianas, sino que además en esta semana se ha visto mermado el estado físico de la plantilla. Tal y como ya advertía el mismo Julián Calero en la rueda de prensa previa a este encuentro, un total de siete de sus jugadores habían venido arrastrando dolencias o molestias de distinta índole. Noticia relacionada Calero confirma que siete jugadores están en duda para medirse al Tenerife De entre esos afectados, no todos estarán ausentes. Es más, se espera que prácticamente la totalidad puedan formar parte de la convocatoria final, a excepción de Jorge Cabello por un esguince. Los que más pueden preocupar, por su trascendencia en los engranajes del equipo, se espera contar con ellos. Elgezabal, tras evolucionar favorablemente por una microrrotura muscular en la zona del gemelo, apunta incluso a volver directo al once titular. Mientras tanto, Carlos Álvarez, con el que se descartó una lesión en el tobillo y que ha incrementado paulatinamente las cargas de trabajo, así como Kochorashvili se prevé que repartan su participación a lo largo de los noventa minutos de juego más descuento. Oriol Rey, Dela e Iván Romero son los otros protagonistas que mantienen en vilo al levantinismo de cara a la primera de las cinco finales. Este condicionante hará que, en mayor o menor medida, el técnico del decano valenciano tenga que adaptar su alineación. Iborra, que ya fue de la partida inicial en Oviedo, así como Álex Forés son los nombres señalados para salir como beneficiados para saltar al campo al entonar los primeros acordes del himno en el Ciutat de Valencia. Bien es sabido que con Álvaro Cervera el equipo insular busca una heroica casi imposible para mantener a los suyos en el fútbol profesional. Si bien es cierto que han recuperado un importante terreno perdido, la reacción se ha producido de forma tardía y solo les vale sumar de tres en cada jornada. Pese a ello, dada la fortaleza granota, no parece el mejor escenario para que los tinerfeños den la machada. Más cuando a lo largo de toda la historia, en casi en una veintena de precedentes, el Tenerife nunca ha salido con la victoria del Ciutat de Valencia, desde que se inaugurara el estadio oficialmente en septiembre de 1969. En sus filas también está Cantero, un exlevantinista que llegará con especial motivación después de no encontrar su sitio en Orriols.

