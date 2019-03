El TAD reabre el 'caso Chumi' para aclarar si hubo infracción

valencia. El Levante se ha propuesto llegar hasta el final del asunto. Se siente perjudicado, por lo que aplaude la reapertura del 'caso Chumi'. El Tribunal Administrativo del Deporte ha estimado el recurso presentado el pasado 22 de enero por el club granota, que defiende que existió alineación indebida del Barcelona durante el partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey. Así, el TAD ordena al Comité de Competición que entre en el fondo de la cuestión y aclare si realmente existió una infracción. El desenlace no influirá en el transcurso del torneo. Sin embargo, si se determina que hubo irregularidad en el once inicial, la entidad catalana y el futbolista se expondrán a una multa y una inhabilitación, respectivamente. Además, la entidad de Orriols tendrá la opción de reclamar una compensación económica.

A finales de enero, el Levante pidió al TAD la suspensión de la eliminatoria de cuartos de final entre el Barça y el Sevilla, pero este tribunal rechazó la solicitud y aplazó su dictamen. Finalmente, se ha producido la reapertura del caso, que anteriormente había sido archivado tanto por Competición como por Apelación. Ambos comités se limitaron a sostener que la denuncia se había presentado fuera del plazo establecido por el reglamento de la Federación, aunque el club granota considera que las infracciones graves prescriben a los tres años.

Ahora, Competición estará obligado a esclarecer si hubo alineación indebida o no. Ernesto Valverde incluyó en el once a Chumi, quien estaba sancionado con el Barcelona B por acumulación de tarjetas. Las conclusiones no afectarán a los resultados de la Copa, que tiene al Barça y al Valencia como finalistas.