Radoja: «Siempre tuve la sensación de que debía venir al Levante» El centrocampista serbio asegura que se encuentra físicamente en condiciones a pesar de la larga inactividad que ha tenido que soportar JAVIER GASCÓ Sábado, 7 septiembre 2019, 00:48

valencia. El culebrón del fichaje de Radoja llegó a su fin. Tras una larga espera, que se prolongó hasta la inscripción del futbolista en la Liga, la sala de prensa del Ciutat de València acogió ayer la presentación del centrocampista serbio Nemanja Radoja como nuevo futbolista del Levante hasta 2022. «Ha tardado, pero la estamos celebrando», fueron las primeras palabras de un Quico Catalán que se mostró agradecido por la confianza que el jugador ha depositado en el conjunto azulgrana desde el primer día.

Radoja no ocultó sus intereses. Él quería fichar por el club granota y volver a sentirse futbolista tras un año en el que no disputó ni un solo minuto con el Celta, al negarse a renovar su contrato. «Elegí por el sentido. Siempre tuve la sensación de que tenía que venir aquí», aseguró el pivote defensivo, que entrará en los planes de Paco López cuando el técnico considere oportuno. Ganas no le faltan, ya que tal y como confirmó en la conferencia de prensa, no le ha pasado factura el año en blanco: «De nivel físico me siento muy bien, yo no noto que haya estado tanto tiempo parado. Ojalá que este próximo fin de semana pueda debutar con el Levante».

El técnico de Silla tendrá la última palabra sobre el rol y la posición que ocupará el serbio en su plantilla. Sin embargo, Radoja aclaró cuál es su demarcación preferencial en el terreno de juego: «De verdad mi posición es la de pivote defensivo pero también puedo jugar con el numero ocho (volante) y no me importa rotar». Además aprovechó para hacer público su deseo de contar con minutos en los planes de Paco López: «No sé que rol voy a tener, pero espero tener un buen papel».

El fichaje del centrocampista no ha sido nada fácil, pero desde Orriols se hizo un esfuerzo extra por hacerse con los servicios de una de las prioridades de este mercado de verano, según confesaron Quico Catalán y Manolo Salvador, que también acompañaron al jugador en su presentación. No obstante, el exfutbolista del Celta tuvo paciencia y supo esperar la llamada definitiva del Levante: «Esperé mucho tiempo para que terminase todo. Sabía que al final del mercado todo se iba a cerrar». Después de haber pisado el Ciutat como jugador granota por primera vez en el amistoso del jueves frente al Castellón, Radoja se mostró ilusionado porque se sintió futbolista 475 días después de jugar su último encuentro con el Celta.