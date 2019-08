Radoja quiere, el Levante no puede Nemanja Radoja disputa un balón con Marcos Llorente. / efe El jugador, que tenía como primera opción jugar en Orriols, ya tantea otras ofertas de España e Inglaterra por la tardanza del cuadro azulgrana La llegada del mediocentro se complica debido al fair play financiero del club granota JAVIER GASCÓ Martes, 20 agosto 2019, 23:50

valencia. El verano en las oficinas del Ciutat de València ha tenido un nombre propio por delante del resto. Nemanja Radoja se convirtió desde mediados de julio en el principal candidato para la parcela defensiva del centro del campo granota. Sin embargo, la secretaría técnica, de la mano de Manolo Salvador, todavía no ha sido capaz de cerrar la incorporación del serbio cuya opción preferencial desde el primer momento fue vestir la camiseta azulgrana.

Un año después de que se rompieran todos los récords en un mercado de fichajes en Orriols, el Levante ha visto cómo el fair play financiero se ha convertido en un problema para completar la plantilla. Al alto coste de las incorporaciones del pasado curso se le debe sumar el aumento de los salarios de ciertos pesos pesados del equipo y la falta de ingresos por ventas. Todo ello deja al cuadro azulgrana en una situación complicada para completar uno de los fichajes más necesarios en la parcela deportiva de la entidad levantinista.

Tanto el jugador como el club estaban dispuestos a hacer un esfuerzo por la llegada del pivote a la entidad granota. No obstante, a doce días para la conclusión del mercado el Levante debe buscar salida para sus descartes y de ese modo poder cumplir con las expectativas económicas requeridas por Radoja para llegar a Orriols. La escasez de ofertas recibidas por los futbolistas que no cuentan para Paco López hacen plantearse a la secretaría técnica la posibilidad de realizar una importante venta que permita liberar algo de fair play financiero. De no producirse ningún traspaso antes del día 2 de septiembre, fecha límite para cerrar fichajes, Paco López tendría muy complicado contar con el centrocampista serbio.

El Levante se plantea realizar una venta importante para mejorar la salud financiera del club

De hecho, el propio jugador ha comenzado a tantear otras opciones para su futuro debido a la tardanza del club granota para cerrar la operación. Desde Inglaterra aseguran que el Leeds de Marcelo Bielsa ha mostrado un gran interés por la llegada del serbio. También en tierras británicas sonó el West Ham como posible destino del exjugador del Celta. Sin embargo, la falta de hueco en la plantilla complica su marcha al cuadro dirigido por Pellegrini.

En España, a los nombre de Leganés y Getafe que todavía continúan pendientes de la situación de la operación, se suma con gran fuerza el del Betis, que tras cerrar el fichaje del lateral Álex Moreno, busca ahora un mediocentro defensivo que pueda complementarse con el potencial ofensivo con el que el cuadro verdiblanco cuenta este curso.

No obstante, la intención del jugador sigue siendo la de debutar en el Ciutat de València lo antes posible y poder competir con Vukcevic para conseguir un puesto en la medular levantinista. Tras una temporada en blanco en el Celta, en la que el futbolista no disputó ni un solo minuto debido a un conflicto con la directiva al negarse a renovar por el conjunto vigués.

Radoja necesita contar con minutos y es conocedor de que el técnico granota todavía tiene dudas con la demarcación de mediocentro defensivo. A pesar de que Vukcevic parece ser el elegido para ese puesto, el futbolista serbio cree que en el Levante puede volver a sentirse futbolista. La economía del Levante tendrá la última palabra en la negociación más costosa del verano.