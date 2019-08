Radoja se marca como objetivo Europa y espera «estar para jugar en algunos días»

El último en llegar, Nemanja Radoja, empezó ayer a entrenarse con el grupo en la ciudad deportiva de Buñol. El pasado miércoles, el Levante cerró el fichaje del mediocentro serbio, quien se ha ejercitado por su cuenta durante el verano al encontrarse libre. Trabaja intensamente para ponerse a punto.

«Estoy muy feliz aquí. Las sensaciones son buenas. Me encuentro bien. Es el primer día que hago con el grupo. Creo que en algunos días voy a estar para jugar si el entrenador me elige», afirmó Radoja en declaraciones facilitadas por el club. El balcánico se muestra ambicioso: «Seguro que los objetivos son más altos. Vamos a intentar jugar Europa. Si no, el objetivo es salvarse y estar muy tranquilos en la Liga».