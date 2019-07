Radoja elige al Levante Radoja, en una acción de un partido frente el Alavés. / david aguilar El serbio prefiere Orriols pese a las ofertas de Getafe y Leganés | El club granota activa la llegada del pivote defensivo tras acelerar las salidas de Shaq, Pepelu, Saveljich y Sadiku JAVIER GASCÓ Jueves, 25 julio 2019, 00:27

Cuatro temporadas en la Liga bastaron a Nemanja Radoja para descubrir al Levante y a su afición. Los escasos 19 minutos que jugó en el Ciutat de Valencia, cuando vestía la camiseta del Celta, supieron a poco a un centrocampista defensivo que ahora parece estar convencido de que su sitio está bajo las órdenes de Paco López.

La opción del serbio es la que más fuerza ha cogido para ocupar la posición de pivote, que el club de Orriols trata de reforzar desde la marcha de Jefferson Lerma a la Premier League. Sin embargo, diversos equipos de la Primera División española andan detrás de los pasos de un futbolista que cuenta con más de 100 partidos disputados en la competición doméstica. La búsqueda de un sustituto para Arambarri ha hecho que el Getafe se fije en el centrocampista defensivo. Aunque la opción de competir en Europa es suculenta, el jugador sabe que su papel en el conjunto azulón sería secundario, mientras que en el Levante conseguir un hueco en el once titular puede resultar más sencillo debido a las dudas existentes en esa posición, tras el fracaso con el fichaje de Vukcevic el pasado verano. No muy lejos del Coliseum Alfonso Pérez, el Leganés también ha llamado a la puerta de Radoja para ofrecerle un puesto en la medular pepinera, en la que Rubén Pérez sería su principal competidor enel cuadro de Pellegrino. No obstante, el serbio lo tiene claro y quiere que su futuro sea vestido de azulgrana.

Para hacerlo posible, el Levante trata de acelerar la operación salida, objetivo prioritario de la secretaría técnica por delante de las llegadas. La marcha, ya oficial, de Shaq Moore al Tenerife supuso el primer paso de una operación con la que aligerar la plantilla granota hasta las 22 fichas pretendidas por el míster. Con el futuro de Pepelu en Portugal, Saveljich y Sadiku serán los próximos en abandonar la disciplina levantinista en busca de su oportunidad lejos del Ciutat, en la segunda categoría del fútbol español.

Adrián López, uno de los aspirantes a la delantera azulgrana, está a punto de firmar por otro equipo

Por su parte, Prcic, que contó con minutos frente al Murcia, y Manzanara, que tras su renovación pasó a tener ficha de primer equipo, podrían esperar a que el fichaje de Radoja se cerrase para tomar una decisión sobre su futuro. Con la llegada del serbio, Paco López cerraría el centro del campo, aunque quedaría a la espera de reforzar tanto la defensa, en la que Rober Pier es el elegido, como la delantera, en la que el nombre de Adrián López, que sonó para el club granota, se diluye al estar cerca de firmar por un nuevo club.