Radoja despeja las dudas a Paco López

El serbio convence al técnico del Levante tras ser uno de los mejores en el Villamarín | «En Sevilla se vio que podemos jugar juntos Vukcevic y yo», aclara el fichaje granota respecto a la compatibilidad en el centro del campo

Tuvo que pasar más de un año para que Nemanja Radoja volviera a sentirse futbolista en su totalidad. El centrocampista serbio, que llegó al Levante en la recta final del mercado de fichajes, dispuso de sus primeros minutos con la camiseta azulgrana en el encuentro ante el Eibar de la jornada 5. Las buenas sensaciones que dejó en el duelo frente al conjunto armero le sirvieron para ganarse un hueco en el once titular que Paco López planteó para el enfrentamiento intersemanal ante el Betis.

A pesar de que el equipo inicial del Levante estuvo plagado de rotaciones, el nuevo miembro de la medular azulgrana fue uno de los más destacados de la derrota granota en el Benito Villamarín. Su posición en el terreno de juego era una de las incertidumbres que rodeaba el posible debut del exjugador del Celta. Sin embargo, Paco López optó por alinearlo en el pivote defensivo acompañado por Vukcevic y Campaña. Una demarcación en la que Radoja se desenvolvió como pez en el agua durante los 90 minutos.

Otra de las grandes dudas acerca del futbolista balcánico se alzaba ante la posibilidad de juntar a dos mediocentros de corte defensivo, Vukcevic y el propio Radoja, en un mismo once. El técnico de Silla se vio ante la oportunidad de probar y no dudó. El serbio y el montenegrino se entendieron sin problemas y dieron una mayor libertad a un Campaña que no mostró su mejor imagen ante el cuadro bético.

Radoja despejó las dudas de su nuevo entrenador y de todo el levantinismo con un encuentro completo. Por si eso fuera poco, el mediocentro reconoció a la televisión del club la posibilidad de jugar con cualquier compañero en la medular levantinista: «Todos los que jugamos en el centro del campo somos compatibles, cada uno tiene sus cosas. En Sevilla se vio que podemos jugar juntos Vukcevic y yo».

Tras demostrar los motivos por los que el Levante confió en él, Radoja ya tiene la mente puesta en el encuentro ante el Osasuna del próximo domingo, donde espera seguir contando para Paco López.