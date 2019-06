Levante UD Quico Catalán: «Hemos construido un nuevo concepto sin unas jerarquías muy definidas» El presidente del Levante celebra la llegada de Manolo Salvador y David Navarro y admite que ya hay negociaciones para ampliar el contrato de Paco López ALBERTO MARTÍNEZ DE LA CALLE Miércoles, 19 junio 2019, 14:03

La nueva área deportiva ha vivido esta mañana su puesta de largo en el Ciutat de València. Sus máximos responsables, Manolo Salvador y David Navarro, han mostrado su ilusión por la etapa que arrancan en el club. Y el presidente granota, Quico Catalán, ha explicado el modelo por el que apuesta de cara a los próximos dos años.

«Ha sido un trabajo arduo, casi cuatro semanas de trabajo para conseguir algo que nos ilusiona tremendamente y estamos convencidos de que va a ser un gran área deportiva. Estoy tremendamente ilusionado. Esta área deportiva va a ser un gran equipo. Lo que pretendo es que absolutamente todos sean gente comprometida, leal y fiel al proyecto. Quiero gente que venga a trabajar y tenga ilusión por hacer un informe», ha avisado Catalán, quien ha comentado el proceso de selección: «Me he reunido con seis potenciales directores deportivos. No ha trascendido ninguna reunión salvo una. No ha recibido ninguno de esos, que no están aquí, ninguna oferta para contratarse. La única oferta económica de proyecto que ha presentado el Levante es la de hoy. La única. A partir de ahí se consigue este equipo de trabajo».

El presidente azulgrana confía en la nueva estructura: «Hemos construido un proyecto y un nuevo concepto de trabajo y dirección. Queremos ser un equipo, sin unas jerarquías muy definidas con la intención de que se trabaje en equipo por y para el Levante con una coordinación. Hemos pretendido potenciar el sentimiento de pertenencia. Hemos creado unos nuevos departamentos. Y una comisión de seguimiento en la que participaré yo que se reunirá cada 15 días para ver si se van cumpliendo los objetivos. El área deportiva del club será la máxima responsable en la elección del perfil del jugador, como ha ocurrido hasta ahora con este consejo de administración».

Catalán ensalza su apuesta: «Entendí que el mejor proyecto para el área deportiva del club era el que ahora presentamos. Más allá de las personas y los perfiles, que la mayoría tienen un adn granota, luego hay dos técnicos uy profesionales y de una gran valía. Es un área deportiva con el que se ha pretendido captar y recuperar el talento, la experiencia y la ilusión de unas personas que en otros omentos asumieron responsabilidades en el club y de otras que seguían en la casa. Hemos construido un proyecto y un nuevo concepto de trabajo y dirección. Queremos ser un equipo, sin unas jerarquías muy definidas con la intención de que se trabaje en equipo por y para el Levante con una coordinación. Hemos pretendido potenciar el sentimiento de pertenencia».

Manolo Salvador recupera el timón deportivo del Levante después de tres años. «La ilusión es máxima. Estoy en un proyecto nuevo. La experiencia en otro equipo me ha valido. Estuvimos hablando David y yo desde hace tiempo y no va a haber ningún problema», ha comentado el de Faura, quien va a ocupar el cargo de secretario técnico.

David Navarro desempeñará el papel de coordinación de la secretaría técnica. Se busca el equilibrio entre ambos profesionales. «Es un gran reto. Vengo de un año en el Alcorcón. No queremos que ninguno este por encima del otro. Y consideramos que es la mejor forma de llevarlo a cabo», he admitido el de Puerto de Sagunto.

Al mismo tiempo, Quico Catalán ha destacado su deseo de ampliar el contrato del entrenador, Paco López: «Le queda un año de contrato y hemos iniciado ya alguna conversación. Me encantaría que marcara una época en el club. Pero teneos que construir el proyecto más estable para todos y me gustaría que empezara la temporada con un escenario diferente al que tiene ahora. En las próximas fechas profundizaremos en eso». El presidente también ha reconocido que todo apunta a que Rubén García se marchará traspaso a Osasuna.